Appetit auf mehr macht das neue Kochbuch „Sauer, süß & selten“ aus der Reihe „Waldviertler Schmankerl“ der Volkskultur Niederösterreich, das in der Vorwoche im Wirtshaus von Rudi Hirsch präsentiert wurde.

Gisela Toth hat sich nach ihrem ersten Buch „Strudel & Sterz“ wieder auf die Suche nach oft raren Rezepten gemacht, Isolde Kerndl hat dazu wieder unterhaltsame G‘schichtln beigesteuert, Werner Fröhlich hat die Gusto machenden Fotos geschossen, und Grafiker Georg Walter hat das Ganze in eine ansprechende Buch-Form gebracht. Für die Redaktion zeichnet Andreas Teufl verantwortlich.

Das Kochbuch enthält wieder uralte, teils mündlich überlieferte, regionale und bodenständige Rezepte aus dem Waldviertel. Gisela Toth sammelte sie und stöberte dafür in den Sammlungen mehrerer Generationen, schaute in so manche Waldviertler Kochtöpfe und prüfte die selten gewordenen Schmankerln auf ihre Umsetzbarkeit.

Draxler: "Kulturgeschichtlichen Genuss“

„Ich hatte, als ich geheiratet habe, nicht einmal ein Kochbuch“, erzählt Gisela Toth aus Häuslern. Wenn sie gekocht und Rat gebraucht hat, hat sie ihre Mutter gefragt. Besonders wichtig ist ihr, alte Rezepte, die bereits in Vergessenheit geraten sind, wieder aus der Versenkung zu holen, etwa die Patschnudeln, nach deren Rezeptur sie lange gesucht hat.

„Sie ist von einem alten Weib zum anderen gelaufen“, bringt es Mundartdichterin Isolde Kerndl aus Langschlag auf den Punkt. Kerndl war es bei ihren textlichen „Zuspeisen“ wichtig, alte Bräuche aus der Küche zu beschreiben. „Das Kochbuch ,Sauer, süß & selten‘ liefert nicht nur kulinarische Schmankerl aus dem Waldviertel, sondern auch einen kulturgeschichtlichen Genuss“, so Dorli Draxler, Volkskultur-Geschäftsführerin.

Das Kochbuch ist bei der Volkskultur Niederösterreich, 02732/85015; office@volkskulturnoe.at bzw. www.volkskulturnoe.at erhältlich.

