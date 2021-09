Radler mit e-Bikes sollen in Groß Gerungs bald mit vier Gratis-Ladestationen versorgt sein: Eine entsprechende Anschaffung wurde in der Gemeinderatssitzung beschlossen.

Über die Positionierung wurde diskutiert: ÖVP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck plädierte für eine Installation am alten Rathaus. Bürgerlisten-Gemeinderat Markus Kienast kritisierte, dass damit ein historisches Gebäude verschandelt würde. Ein Abänderungsantrag von ihm, die Ladestationen in der bestehenden Bushaltestelle zu montieren, schlossen sich lediglich SPÖ, FPÖ, Bürgerliste und ÖVP-Gemeinderätin Stefanie Hackl an. So wurde der Tagesordnungspunkt in seiner ursprünglichen Form mit den Gegenstimmen von FPÖ, SPÖ, Bürgerliste und Hackl (ÖVP) beschlossen.

SPÖ und Bürgerliste fordern Schutzweg

In einem Dringlichkeitsantrag von SPÖ und Bürgerliste Germs wurde die Errichtung eines Schutzweges beim Kreisverkehr Greiner Straße und Gröblingerstraße sowie der Markierung eines Gehweges auf dem Parkplatz nördlich des Gemeindeamtes gefordert. SPÖ-Gemeinderat Kolja Deibler-Kub erklärte den gemeinsam formulierten Antrag: „Wenn man einen Gehweg vorgibt, ist das automatisch eine gesperrte Fläche, wo ein Auto nichts verloren hat. Kinder sind dann sicherer unterwegs, als wenn sie quer drüberlaufen.“

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Vorhaben an Experten und Behörden weiterzuleiten. Vor einer Umsetzung müssen nämlich noch Kennzahlen zu Frequenz von Autofahrern und Fußgängern erhoben werden.

Einkaufstasche sorgte für Lacher in Sitzung

Die Überprüfung des bestehenden Kindergartens zwecks Eignung zur Kleinstkinderbetreuung, die NÖN hat vergangene Woche berichtet, wurde einstimmig beschlossen. Außerdem soll die 13 Kilometer lange Abwasserbeseitigungsanlage St. Jakob um rund 55.800 Euro überprüft werden. Wer sich das Gemeindewappen umhängen möchte, hat bald die Möglichkeit dazu: Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass das Logo auf Einkaufstaschen aus Filz gedruckt werden darf.

Der Punkt sorgte auch kurz für einige Lacher im Saal: Auf die Frage von SPÖ-Gemeinderat Manfred Atteneder, wie diese Tasche genau aussehe, wurde eben jene wenige Sekunden später von einem Gemeindemitarbeiter hereingereicht. Der Grund: Der Mitarbeiter steuerte zeitgleich die Kameras für die Videoübertragung der Sitzung auf Youtube und hörte natürlich auch zu.