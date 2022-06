Lernen trotz Kriegs: Homeschooling aus der Ukraine

Werbung

Nicht nur ihr Hab und Gut mussten viele Ukrainer mit der Flucht aus dem Kriegsgebiet zurücklassen. Auch Zukunftspläne wurden schlagartig durcheinander gewürfelt, vor allem bei den Kindern und Jugendlichen. Wie soll der weitere Bildungsweg aussehen? Die Sprachbarriere ist schließlich eine gewaltige Hürde und Deutsch nicht von heute auf morgen erlernt.

Viele der ukrainischen Kinder und Jugendlichen besuchen mittlerweile Schulen in Österreich. Ein Ersatz zum Unterricht in der Muttersprache kann das aber nur schwer sein. Als fast schon glückliche Fügung erweist sich jetzt aber ein System, welches in Covid-Zeiten teils sehr in Verruf geraten ist: das Homeschooling. Einige geflüchtete Kinder und Jugendliche machen so einfach online ihr Schuljahr fertig. Die ukrainischen Lehrer haben dazu den Unterricht wieder auf „distance learning“ umgestellt, um ihre jetzt weit verstreut lebenden Schüler mit Lernmaterial zu versorgen. Nach dem vielen Hin und Her der Pandemiezeit alles kein Problem mehr.

Ein Land im Krieg, aber Schulen tun ihre Arbeit

Auch in Groß Gerungs nutzen einige Kinder die Möglichkeit. „Wir haben hier an die 20 schulpflichtige Kinder und Jugendliche, von der Volksschule bis zum Gymnasium und sogar HTL“, erzählt der Obmann des Vereins „Willkommen Mensch!“ in Groß Gerungs, Gerhard Fallent. Alle von ihnen würden mittlerweile eine Schule besuchen, einige nutzen obendrauf das „distance learning“ mit ihren alten Schulen in der Ukraine, die sich auch von den Kriegshandlungen im Land nicht unterkriegen lassen.

Alle Schüler haben Laptops, teils eigene, teils von der Schule zur Verfügung gestellt. Das „Homeschooling“ findet dabei selbstständig in den Quartieren im Gasthof Hirsch statt. Bis zu fünf Stunden „distance learning“ würden dabei für viele am Nachmittag zusätzlich zum Schulalltag am Vormittag anstehen. Unterstützung gibt es von den Eltern, aber auch von den Vereinsmitgliedern von „Willkommen Mensch!“. Gerhard Fallent hilft beispielsweise bei Mathematik aus.

Auch die 12-jährige Sonja Reitsen, die von Kharkiv nach Groß Gerungs kam, nimmt das Angebot mit großer Begeisterung an. „Ich möchte ein Zeugnis bekommen und das Schuljahr nicht verlieren“, schildert sie. Aktuell besucht sie vormittags die 3. Klasse der Mittelschule. Nach dem Mittagessen geht es für zwei Stunden in die Musikschule. Danach würden meist um die vier Stunden „distance learning“ auf dem Tagesplan stehen.

Wie läuft das ab? „Ich bekomme die Vorlesungen und Aufgaben auf meinen Account. Das sind Videos und Texte. Pro Gegenstand habe ich jeden Tag die Möglichkeit, über Zoom mit einem Lehrer zu sprechen. Nach jedem Block gibt es eine Prüfung. Am Ende des Semesters gibt es pro Gegenstand online eine 40-minütige Abschlussprüfung mit Kamera“, erklärt Sonja. Große Dankbarkeit zeigt sie auch für die viele Unterstützung in Österreich, besonders in Englisch und Mathematik. Fordernd sei der Unterricht in zwei verschiedenen Schulsystemen nämlich schon.

Wie es nach dem Schuljahr für sie weitergehen wird, ist ungewiss. Ein Ende des Krieges ist nach wie vor nicht in Sicht. Vielleicht wird auch das kommende Schuljahr mit der Hybridlösung stattfinden. Wird eine Rückkehr in die Heimat überhaupt irgendwann wieder möglich sein? Vorerst bleibt den vielen geflüchteten Kindern nichts anderes übrig, als auszuharren und das Beste aus der Situation zu machen.

