Pauline Hirsch ist eine Spätberufene, die in ihrer verdienten Pension neben der Liebe zur Malerei auch das Schreiben für sich entdeckt hat. Vor einem Jahr erschien ihr erstes autobiographisches Werk „Meine frühen Jahre“. Nun wurde der zweite Teil ihrer Lebensgeschichte, in der sie vom Leben mit ihrem Ehemann und Freunden erzählt, veröffentlicht.

Sind ihre Kinder- und Jugendjahre von der schweren Arbeit am Bauernhof geprägt, so sind es die Ehejahre der Groß Gerungserin in der Fleischerei und im Gasthaus ebenfalls. Doch Hirsch versteht es, die Glücksmomente zu genießen und als Erinnerung in ihrem Herzen zu bewahren. In den einfühlsamen Geschichten und kurzen Texten spürt man all ihre Liebe zu den Menschen. Sie versucht, den Menschen in seinem Sein zu verstehen und ihm seine Fehler zu verzeihen. Ihre Werke bestechen durch Empathie, Wortwitz und Authentizität. Ein lesenswertes Buch einer großartigen Frau.

Auch ihr Sohn Markus J. Hirsch, der in Raabs an der Thaya (Bezirk Waidhofen) lebt, hat eben ein neues Werk veröffentlicht. Der fiktive Roman „Das karge Mädchen“ ist nach „Der Ex-Mensch“ (2019) und der Erzählung „Die Witfrau“ (2020) sein drittes Werk in Folge.

Im Nachwort zum Roman schreibt er: „Das karge Mädchen beendet meine Wirtshaus-Trilogie. Doch jede dieser drei Geschichten steht für sich selbst. Und doch berühren sie sich manchmal. Das Wirtshaus ist eines jener verbindenden Elemente. So bildet sich eine lose Einheit, eine Trilogie, die nun beendet ist.“