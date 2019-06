Ein 55-jähriger Schwarzenauer fuhr mit seinem Pkw gegen 19.45 Uhr von Oberrosenauerwald in Richtung Groß Gerungs. Im Kreuzungsbereich mit der LB 119 hielt er sein Fahrzeug an und wollte nach links in Richtung Groß Gerungs abbiegen. Beim Einbiegen dürfte er das Auto der Lauterbacherin übersehen haben, das von Groß Gerungs in Richtung Wurmbrand unterwegs war.

Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, an den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die verletzte Lenkerin wurde von den Mitarbeitern des Samariterbundes Groß Gerungs und dem Notarzt erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Sechs Mitglieder der Feuerwehr Wurmbrand übernahmen die Straßenreinigung. Danach wurde die Landesstraße wieder für den Verkehr freigegeben.