Seit fünf Jahren ist der Tiger wieder heimisch in Groß Gerungs. So lange gibt es bereits wieder das Tigerbräu, ein Bier, das bis 1956 in Groß Gerungs gebraut wurde. Die Stadtgemeinde feierte gemeinsam mit dem USC Groß Gerungs am 28. September das fünfjährige Jubiläum der Wiederauferstehung der lokalen Biermarke.

Kreation zum 30-jährigen Bestehen

„Zum 30-jährigen Bestehen von Groß Gerungs als Stadtgemeinde versuchten wir 2013, dieses Stadtbier wieder zu kreieren“, erklärte Bürgermeister Maximilian Igelsböck. Mit Erfolg, denn seitdem „boomt das Getränk“, so der Stadtchef. Maßgeblich bei der Ideenfindung beteiligt war Fritz Weber, Geschäftsführer des Herz-Kreislauf-Zentrums.

Igelsböck bedankte sich beim Inhaber der Privatbrauerei Zwettl, Karl Schwarz, für die spontane und großzügige Unterstützung sowie für die regionale Zusammenarbeit: „Die Privatbrauerei Zwettl braut in Weitra ein Bier für Groß Gerungs“, so Igelsböck lachend.

Schwarz bezeichnete das Tigerbräu als „Juwel, das seinen Absatz auch über Groß Gerungs hinaus findet.“ Eine solche lokale Biermarke fördere zudem die Identität innerhalb der Stadtgemeinde, so Schwarz weiter.

Fünf-Liter-Partyfass präsentiert

Auch der Obmann des USV Groß Gerungs, Martin Atteneder, freute sich über die gute Zusammenarbeit seit fünf Jahren: „Hier ergänzen sich eine angesehene Brauerei, eine gut geführte Gemeinde und ein erfolgreicher Sportverein zu einem Dreamteam.“ Er sprach dem verstorbenen Anton Schrammel Dank aus. Dieser hatte Fotos des ehemaligen Tigerbräus aus seinem Archiv zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier präsentierten Igelsböck, Schwarz und Atteneder das neue Fünf-Liter-Partyfass von Tigerbräu. „Wenn sich zwei Männer damit zusammensetzen, wird der Abend angenehm verlaufen“, formulierte Schwarz humorig die Praktikabilität des Fasses, das es im Sortiment von Zwettler zuletzt für das Zwickl gab.

Neue Dressen für Spieler

Die Spieler des USC Groß Gerungs bekamen außerdem neue Dressen überreicht, in denen sie im Derby gegen Schweiggers erstmals aufliefen. Der Aspekt des Tigerbräus, dass es sowohl bei Siegen als auch bei Niederlagen gut schmecke, wie Igelsböck hervorhob, kam aber nicht ganz zum Tragen: Das Match endete mit einem Unentschieden.