35 Jahre fungierte Astrid Hörmann als Zahnärztin in Groß Gerungs. Mit Juli tritt sie ihren Ruhestand an. Es gibt aber schon einen Nachfolger.

Die Fachärztin für Zahn- Mund- und Kieferheilkunde stammt aus einer „Zahnarzt-Dynastie“. Diese geht auf ihren Urgroßvater mütterlicherseits, Johann Prinz, zurück, der erster Zahnbehandler in Groß Gerungs gewesen ist. Auch ihre Mutter, Diethild Rausch (96), die aus Groß Gerungs stammt und jetzt auch hier wohnt, war Dentistin in Linz.

Hörmann: „Anfänge waren nicht leicht“

„Ich habe in Wien Medizin studiert, war dann in Linz an der Kieferchirurgie im AKH tätig. 1985 habe ich die Facharztprüfung für Zahn- Mund- und Kieferheilkunde in Wien mit Auszeichnung absolviert. Gleich danach kam ich als Zahnärztin nach Groß Gerungs“, blickt Hörmann zurück, die mit ihrem aus Langschlag stammenden Gatten Walter, der bei der Wirtschaftskammer tätig war und sich danach selbstständig gemacht hat, ins Waldviertel gezogen ist.

„Die Anfänge als Zahnärztin waren nicht leicht. Große Unterstützung habe ich beim damaligen Nationalratsabgeordneten Johann Haider und Bürgermeister Karl Schraml bekommen. Mit acht Patienten und Ingrid Weinzettl als Assistentin, die bis zu ihrer Pensionierung bei mir gearbeitet hat, habe ich begonnen“, blickt Hörmann zurück, die eigentlich Kinderfachärztin werden wollte. „Ich habe mir diesen Wunsch mit speziellen Kindernachmittagen in meiner Ordination erfüllt. Zwei Mal in der Woche habe ich nachmittags hauptsächlich Kinder behandelt. Das ist wirklich gut angekommen.“

Astrid Hörmann hat in ihrer Ordination auch viele Operationen durchgeführt: „Das war auch notwendig, viele Patienten hatten in den Anfangszeiten enormen Bedarf an einer Zahnsanierung.“ Die Zahnärztin konnte durch ihren enormen Einsatz, ihr fachliches Wissen und ihr Einfühlungsvermögen das Vertrauen der immer größer werdenden Patientenschar gewinnen und sich in der damaligen Männerdomäne durchsetzen.

Freier Tag in der Woche erst seit 2019

„Die Ordination öffnete ich täglich ab sieben Uhr früh, erst vor einem Jahr habe ich einen freien Tag in der Woche eingeführt“, betont die engagierte Zahnärztin, die bis zu vier Assistentinnen angestellt hatte und daneben laufend Weiterbildungen besucht und die neuesten medizinischen Errungenschaften in ihrer Ordination umgesetzt hat.

„Der Abschied von meinen Patienten, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, fällt nicht leicht. Ich war ja auch eine Art ‚Beichtmutter‘, denn ich wollte nie eine Fließbandarbeit, sondern habe jedem die Zeit gegeben, die er gebraucht hat“, betont die Neo-Pensionistin, die sich ab Juli Zeit für ihre vielen Hobbies nehmen will.

privat Same-Bogdan Sallam soll Hörmann im August nachfolgen.

Beruhigt kann Astrid Hörmann ihren Ruhestand antreten, hat sie schon einen Nachfolger gefunden. „Im Juli soll die Ordination renoviert werden und ab August startet der derzeit an der Gebietskrankenkasse Wien tätige Zahnarzt Same-Bogdan Sallam“, gibt Hörmann bekannt, die ihren Patienten, ihren Assistentinnen und den langjährigen Zahntechnikern, Helmut und Wolfgang Schleimer aus Linz für die gute Zusammenarbeit dankt. „Ohne die Unterstützung meiner Familie wäre das alles nicht möglich gewesen, dafür möchte ich auch Danke sagen“, so Hörmann abschließend.