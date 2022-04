Nachfolgerin gefunden: Almuth Prieschl übernimmt Ordi

Werbung

Mit Ärztin Almuth Prieschl wurde eine Nachfolgerin für den pensionierten Arzt Konrad Ernstbrunner gefunden. Sie startet in der Ordination ihres Vorgängers am 4. April.

Nachdem der bekannte Mediziner Ernstbrunner im Vorjahr seinen Ruhestand angetreten hat, war eine Planstelle seitens der ÖGK frei. Diese übernimmt nun die Arbesbacherin Almuth Prieschl, die bisher im Herz-Kreislauf-Zentrum in Groß Gerungs tätig war. „Ich freue mich schon sehr auf diese neue Aufgabe“, betont die Ärztin gegenüber der NÖN. Ihre neue Ordination befindet sich in der Schulgasse, wo auch schon die Ärztin Alexandra Lieb tätig ist. Der Ärztin Prieschl stehen mit Katrin Weissinger und Silvia Kendl bacher zwei neue Mitarbeiterinnen zur Seite.

Über Notärztin und Anstellung im HKZ zur eigenen Praxis

Almuth Prieschl wohnt in Arbesbach, ist verheiratet und dreifache Mutter. Ihr Medizinstudium absolvierte sie in Wien, die Turnusausbildung anschließend am Landesklinikum Zwettl, wo sie auch einige Zeit als Notärztin tätig war. Nach verschiedenen Vertretungen in einigen Arztpraxen kam sie ins Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs. „Ich hatte schon sehr früh Interesse an der Medizin, da ich ja im Umfeld einer ländlichen Hausarztordination in Arbesbach aufgewachsen bin“, betont Prieschl, die natürlich auch Wochenenddienste übernehmen und dabei auch für die ärztliche Versorgung von Patienten aus dem Raum Weitra zuständig sein wird.

Somit stehen ab kommender Woche mit Alexandra Lieb, Alexander Pesendorfer und Almuth Prieschl wieder drei Kassenärzte den Patienten in der Gemeinde Groß Gerungs zur Verfügung.

Die neue Ärztin Almuth Prieschl, die schon eine „Kennenlerntour“ zu den Kollegen in der Region unternommen hat, wurde bereits von ÖGK-Kundenservice-Leiter David Pollak willkommen geheißen. „Jetzt gibt es insgesamt 23 Ärzte für Allgemeinmedizin mit Kassenvertrag im Bezirk Zwettl“, betont Pollak.

