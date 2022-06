Neue Aufgabe: Stadtrat übernimmt Natur-Schwimmbad

Werbung

Mit dem heurigen Jahr hat das Natur-Schwimmbad Groß Gerungs einen neuen Geschäftsführer. Stadtrat Kolja Deibler-Kub (SPÖ) hat seit der Umverteilung der Zuständigkeiten im Gemeinderat die Verantwortung für die Freizeitanlagen, zu denen auch das Freibad gehört.

Nach längeren Vorbereitungen konnte dieses am vergangenen Freitag einen gelungen Saisonstart hinlegen. „Geplant wäre eigentlich schon früher gewesen, doch aufgrund der recht kalten Witterung mussten wir verschieben“, erzählt Deibler-Kub.

Seine Aufgaben liegen jetzt als Geschäftsführer in der Gewährleistung des Betriebes. Vorher hatte der Stadtamtsdirektor die Funktion inne. Auch die Anliegen des Bades auf politischer Ebene werden nun von Deibler-Kub repräsentiert, sollten beispielsweise Investitionen für neue Projekte fällig werden. „Momentan läuft alles rund. Die Anlage ist gut gewartet, und Reparaturen stehen direkt auch keine an“, erzählt er. Demnächst geplant sei allerdings ein neuer Anstrich für die Fassade des Dusch- und WC-Gebäudes.

Deibler-Kub will aber auch vorausschauend in die Zukunft blicken. „Es ist mir ein Anliegen, dass das Bad auch langfristig gesichert ist. Immerhin ist das Natur-Schwimmbad ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Gemeinde“, betont er. Ein Alleinstellungsmerkmal, welches allerdings auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. „Die Anlage ist jetzt 20 Jahre alt und ist dafür noch gut in Schuss. Damit das so bleibt, werden aber sicher in den nächsten Jahren Investitionen nötig sein.“

