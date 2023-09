„NöArt“-Ausstellung präsentiert Fotografien im alten Rathaus

Die Stadtgemeinde Groß Gerungs und der Verein Willkommen für Kultur und Tourismus lud zur Vernissage der NöArt-Ausstellung „Unser Land - Zeitgenössische Fotografie“ ins alte Rathaus ein.

Für den musikalischen Rahmen sorgten unter dem Motto "Musik, die malerische Magie" Katharina Laister und Nadine Reisinger - Schülerinnen der Musikschule Groß Gerungs (Querflötenklasse Krassimira Ketezowa) - und auf dem Klavier begleitete Gottfried Rainel.

Diese Ausstellung der zeitgenössischen Fotografie zeigt ausschnitthaft die verschiedenen Realitäten Österreichs von heute. Die Bilder sind nicht aus Sicht der Tourismuswerbung aufgenommen, sondern zeigen die vielen Facetten des Lebens im heutigen Österreich. Es sind Dokumente unseres Lebens und unseres Landes.

Zum Beispiel zeigt Rudolf Strobl Paintballspieler im Wald, wobei nur das Ergebnis, aber keine Personen sichtbar sind. Ekaterina Sevrouk etwa porträtiert Menschen in ihrer neuen Heimat auf eine eigene idyllische Art. Andere Künstler sprechen wieder die vielfältigen Eingriffe in die Landschaft an.

Die beiden Künstler Kurt Kaindl und Reinhart Mlineritsch waren anwesend und gaben einen interessanten Einblick in ihre Arbeit. Neben den Ausstellungen ihrer fotografischen Arbeiten haben sie unter anderem auch zahlreiche Bücher veröffentlicht.

Neben den beiden bei der Vernissage anwesenden Künstlern sind in der Ausstellung vertreten: Thomas Albdorf, Motahar Amiri, Michael Goldgruber, Katharina Moser, Andrew Phelps, Birgit Sattlecker, Ektaterina Sevrouk, Rudolf Strobl und Nadine Weixler

Eine interessante, sehenswerte Ausstellung, die noch am Samstag den 16. September und Sonntag den 17. September zu sehen ist. Jeweils geöffnet von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.