Die beiden Lenkerinnen im Alter von 55 und 52 Jahren wurden nach Polizeiangaben mit Verletzungen in das Landesklinikum Zwettl gebracht. Ein 56-Jähriger, der sich im Wagen der jüngeren Autofahrerin befand, erlitt leichte Blessuren und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Laut Exekutive ereignete sich die Kollision, als die 55-Jährige an einer Kreuzung nach links abbiegen wollte und daher die Geschwindigkeit ihres Pkw verringerte. Die 52 Jahre alte Lenkerin krachte in der Folge in das Heck des vor ihr abbremsenden Wagens.