Premiere für Stammtisch: Soziale Probleme aufzeigen

Auf Einladung von Stadtrat Kolja Deibler-Kub und Bürgermeister Christian Laister fand der erste Gerungser Sozialstammtisch im Gasthaus Kastner in Griesbach statt. Ziel der Zusammenkunft war die Vernetzung der lokalen Einrichtungen, die täglich mit Menschen und für Menschen in der Gemeinde tätig sind.

Ein professioneller Input zum Thema „Formen der häuslichen Gewalt“ stand am Beginn der Veranstaltung. Raphael Friedl, tätig für den Verein „Neustart“ (Bewährungshilfe), führte in das Thema ein. Gewalt beginne so nicht erst beim ersten Schlag, vielmehr entwickle sich körperliche Gewalt oft aus sozialer Gewalt heraus. „Macht- und Kontrollverlangen ist Wurzel jeglicher Gewaltausübung. Eine Sensibilisierung gerade in sozialen Berufen, aber auch gesamtgesellschaftlich wird immer drängender“, meinte Friedl. Deshalb war es Kolja Deibler-Kub auch besonders wichtig, Vertreter von Bildungseinrichtungen, Beratungsorganisationen, Rettungsdienst, Psychologie, Hilfsvereinen, Seelsorge und Gemeindevertreter an einen Tisch zu bringen.

Es zeigte sich, dass fast alle Teilnehmenden Bezugspunkte zur täglichen Arbeit, aber auch zum gemeinschaftlichen Leben herstellen konnten. „Es besteht zweifellos ein Bedarf an Präventionsarbeit und Angeboten für alle Altersgruppen“, betonte der SPÖ-Stadtrat. Im Anschluss an den fachlichen Input des Bewährungshelfers wurden konkrete Fragen thematisiert. Alle Teilnehmer waren an einer Fortführung des Gerungser Sozialstammtisches interessiert. Ein Nachfolgetermin ist für März 2023 geplant.

