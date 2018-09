Einen Schock erlitt eine Groß Gerungserin am Samstag während eines abendlichen Spaziergangs entlang eines Wildgatters.

Ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Groß Gerungs wollte am 8. September gegen 19.15 Uhr von einem Hochstand direkt hinter seinem Haus ein Tier im nahen Wildgatter erlegen. Das Tier erlitt dabei allerdings nur einen Streifschuss, es flüchtete gemeinsam mit der Herde in Richtung Norden, wo eine örtliche Gemeindestraße am Gatter vorbeiführt.

Dort ging zu dieser Zeit eine 59-jährige Frau spazieren, als plötzlich ein abgesprungener Splitter oder ein Stein neben der Einzäunung innerhalb des Wildgatters, nur wenige Meter von der Frau entfernt, in der Wiese einschlug, nachdem der Jäger einen zweiten Schuss auf das verletzte Wildtier abgegeben hatte. Auch dieser verfehlte sein Ziel. Die Herde flüchtete daraufhin mit dem verletzten Tier in Richtung Osten, wo auch ein dritter Schuss ins Leere ging. Erst später gelang es dem Mann, das Tier zu erlegen.

Die 59-Jährige erstattete jedenfalls am Tag darauf bei der Polizei Anzeige, da sie durch die Schüsse in Angst und Schrecken versetzt worden war.