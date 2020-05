Nach den 15 abgelehnten Dringlichkeitsanträgen (siehe oben) stand bei der Gemeinderatssitzung am 13. Mai auch Sachpolitik am Plan. So wurde unter anderem der Rechnungsabschluss für 2019 beschlossen.

Für das laufende Jahr ergab sich ein Soll-Überschuss von 41.880 Euro. Der Schuldenstand für den öffentlichen Haushalt konnte von rund 1,6 Millionen Euro auf 1,4 Millionen verringert werden, bei betrieblichen Einrichtungen von rund 7 Millionen auf 6,6 Millionen Euro. Der Gesamtschuldenstand beläuft sich auf rund 8 Millionen Euro. Das Ergebnis sei laut Bürgermeister Maximilian Igelsböck erfreulich: „Das werden wir leider so schnell nicht mehr erreichen.“ Der Rechnungsabschluss wurde mit zwei Gegenstimmen der Bürgerliste Germs mehrheitlich beschlossen.

Anbindung an Bärentrail geplant

Die Gemeinde plant eine Anbindung an das Wanderweg-Netz rund um den bestehenden Bärentrail. So wurde ein entsprechender Grundsatzbeschluss gefasst: „Das wäre ein wichtiges wirtschaftliches Signal“, erklärt Igelsböck im NÖN-Gespräch. Ein neuer Wanderweg vom Bärenwald in Arbesbach nach Groß Gerungs sei grob in Ausarbeitung. Eine Umsetzung dürfte sich heuer nicht mehr ausgehen, spätestens 2021 soll das Projekt in Angriff genommen werden.

Daneben plant die Stadtgemeinde die Sanierung mehrerer Güterwege, etwa bei Griesbach, in Josefsdorf, den Reinprechtsweg in Heinreichs sowie beim Fischteich in Sitzmanns. Außerdem soll die Ortseinfahrt von Haid kommend erneuert werden, Kosten: 95.000 Euro.