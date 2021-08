Derzeit entsteht zischen der Volksschule und der Mittelschule ein „Schulfreiraum“, der vor allem eines soll: Die Kinder zur Bewegung animieren. Dafür nimmt die Stadtgemeinde Groß Gerungs zwischen 50.000 und 60.000 Euro in die Hand, es gibt eine Landesförderung über 20.000 Euro.

„Es sind auf diesem rund 1.000 Quadratmeter großen Areal einige Bereiche mit Rutschen, Klettermöglichkeiten und Freiräumen geplant, die die Kinder in den Pausen und im Turnunterricht nutzen können“, betont Bürgermeister Maximilian Igelsböck. Die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten seien lang und intensiv gewesen, seit 11. August wird aber schon gearbeitet.

Die Pläne erstellte Landschaftsplaner Franz Grossauer aus Gmünd in Absprache mit dem Land. „Es war nicht so einfach, die Wünsche aller Beteiligten, allen voran jene der Schüler- und Lehrer der Volks- und Mittelschule, in diesem bewegungsfördernden, bedürfnisgerechten, barrierefreien und naturnahen Schulfreiraum einfließen zu lassen“, meint Igelsböck. Die Arbeiten führt die Firma Spiel Sport Motorik Penz aus Komau bei Arbesbach mit den Mitarbeitern des Bauhofes aus.

Projektabschluss bis zum Schulbeginn

„Wir wollen bis zum Schulbeginn dieses Projekt so ziemlich abgeschlossen haben, damit die Volks- und Mittelschüler den Schulfreiraum gleich nutzen können. Danach ist noch eine Pflanzwerkstatt mit den Kindern und den Eltern geplant. Es sollen Bäume und Sträucher am Areal gesetzt werden“, gibt der Bürgermeister bekannt.

Die Gemeinde versuchte bereits vor einigen Jahren, dieses Projekt gemeinsam mit dem Land umzusetzen. „Wir haben damals zwei Projekte über die Aktion Familienland NÖ eingereicht. Es wurde aber nur der Spielplatz in Etzen in das Förderprogramm aufgenommen. Jetzt gab es wiederum eine Förderaktion, und diesmal ist der Schulfreiraum in Groß Gerungs dabei“, freut sich Igelsböck.