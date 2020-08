Nach einer neunwöchigen Sperre in der Coronakrise bis 25. Mai lässt jetzt das Herz-Kreislauf-Zentrum mit einer originellen Idee aufhorchen: Eine Kapelle ist auf dem Areal geplant – sie ist der heiligen Corona gewidmet.

Geschäftsführer Fritz Weber sagt dazu: „Man könnte es durchaus als widersprüchlich bezeichnen, eine Kapelle in Erinnerung an die ‚Corona-Krise‘ der Heiligen Corona zu widmen, die uns eigentlich vor Seuchen schützen soll. Vielleicht schützt uns die Hl. Corona wirklich vor einer noch größeren Seuche?“

So sei Österreich ebenso wie der Rest der Welt nicht auf eine Pandemie vorbereitet gewesen, sagt der Geschäftsführer: „Es ist zu hoffen, dass die Gesellschaft daraus lernt. Europa muss wieder selbständiger in der Produktion von Schutzmaterialien und Medikamenten werden. Viele Bereiche in unserem Leben, die hochgezüchtet wurden, haben in der Krise ihre Bedeutung verloren.“

Kapelle als Zeichen der Dankbarkeit

Als Zeichen der Dankbarkeit, dass der Betrieb glimpflich durch die Krise gekommen ist, wurde bereits als lebendes Symbol ein Lindenbaum gepflanzt, die NÖN berichtete. Jetzt soll mit der Kapelle ein weiteres Symbol dazukommen. Sie wird Teil des Xund & fit mit Herz-Resorts und steht zukünftig den Patienten, Gästen und auch Mitarbeitern als Ort der Besinnung zur Verfügung.

Um das Miteinander im Unternehmen zu stärken, wird die Kapelle mit Unterstützung des Betriebsrates und Mithilfe der Mitarbeiter in Eigeninitiative errichtet werden. Bei dem Bauwerk handelt es sich um ein etwa 2,5 mal 5 Meter großes Holzgebäude, welches ganz bewusst „ohne Prunk“, sondern sehr einfach ausgestattet wird. Um die Regionalität zu berücksichtigen, wird als Baumaterial „Fehra-Holz“ verwendet. Die Kapelle soll auch mit einer Glocke und einem Läutwerk ausgestattet werden.

Wer war die heilige Corona?

Der Legende nach soll die heilige Corona im zweiten Jahrhundert nach Christi gelebt haben. Sie starb als frühchristliche Märtyrerin, indem sie zwischen zwei herabgebogene Palmen gebunden und beim Emporschnellen der Palmen zerrissen worden sein soll. Heute gilt sie als Schutzpatronin des Waldes und der Waldarbeiter. Sie wird auch als Schutzpatronin gegen Seuchen verehrt.

Betrieb läuft seit 18. Juni

Ab 25. Mai wurde nach einer neunwöchigen Schließung der Reha-Betrieb in Groß Gerung schrittweise hochgefahren. Seit dem 18. Juni läuft der Betrieb mit umfangreichen Schutz- und Sicherheitsauflagen mit der neuen Kapazität von 180 Patienten.

Der hohe Grad der Digitalisierung sowie die Strukturen im Unternehmen verbunden mit der Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter haben es laut Weber ermöglicht, gut zu starten. „Wir gehen davon aus, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen“, sagt er.