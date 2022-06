Shuttle nach Zwettl: Busfahrt zum Sozialmarkt ist kostenlos

Werbung

Wenn man zur Flucht aus dem eigenen Land gezwungen wird, fällt einem wohl erst auf, dass die einfachsten Dinge plötzlich schwierig werden. So auch die Frage, wie man von A nach B kommt. Das Problem der Mobilität trifft viele Ukrainer, die in Österreich eine neue Heimat gefunden haben.

In Groß Gerungs, wo besonders viele von ihnen untergekommen sind, wurde deshalb ein besonderer Service auf die Beine gestellt. Bus- und Taxiunternehmer Werner Klein chauffiert jeden Freitag zum „soogut Sozialmarkt“. Die Kosten übernimmt die Gemeinde Groß Gerungs.

„Wir hätten so einen Service schon im Vorjahr für die Bedürftigen in der Gemeinde geplant gehabt, doch es meldeten sich nicht genug Menschen“, erzählt Klein. Mit den vielen Ukrainern in der Gemeinde war nun allerdings plötzlich der Bedarf gegeben. Der Bus-Service steht natürlich trotzdem jedem Gemeindebürger offen.

Die ersten paar Male sei der Bus mit einer Kapazität von 20 Personen auch immer voll gewesen. Im Schnitt fuhren in den vergangenen Wochen um die 14 Personen mit.

Die Kommunikation mit den Fahrgästen sei dabei schwierig. „Nur ein bis zwei können englisch“, sagt Klein. Das sei aber auch nicht wirklich ein Problem. Dass die ausgetauschten Worte beim Ausstieg „Danke“ ausdrücken sollen, ist wohl klar.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.