Groß Gerungs: Sitzung stand kurz vor Abbruch

Es dauerte nicht lange, bis die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Groß Gerungs am 28. Oktober verlassen wurde: Markus Kienast, Gemeinderat der Bürgerliste Germs, brachte vor der Sitzung einen Dringlichkeitsantrag ein. Dieser beschäftigte sich mit der aktuellen Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes (VfGH), der die Wahl des Gemeindevorstandes erneut aufgehoben hat, die NÖN hat ausführlich berichtet - mittlerweile gibt es einen Termin für die Wahlwiederholung des Gemeindevorstandes: Am 4. November werden die Stadträte und der Vizebürgermeister zum dritten Mal gewählt.

Zum Inhalt des Dringlichkeitsantrages kam Kienast bei der Sitzung nicht, da Bürgermeister Maximilian Igelsböck die Verlesung verbot. Seine Begründung: "Sie schreiben im letzten Satz: 'Der Gemeinderat möge beschließen, dass diese Verlautbarung von Markus Kienast vorgetragen werden darf, was hiermit bereits erfolgt ist.' Das ist ja lächerlich!"

Lautstarker Zuhörer vor Rauswurf

Kienast verwies auf die Gemeindeordnung und hielt dagegen, dass selbst im Parlament Aktenteile vorgetragen werden, damit sie in die Öffentlichkeit gelangen: "Das gehört dazu zum politischen Geschäft und das müssen Sie leider auch akzeptieren." Er wandte sich an Igelsböck und legte nach: "Wo man Ihnen zum zweiten Mal per Verfassungsgericht klar gemacht hat, dass Sie offensichtlich von der Bundesverfassung sehr wenig Ahnung haben, sollten Sie sich mit Ihrer Rechtsauffassung vielleicht ein bisschen zurückhalten."

Das Vorgehen des Bürgermeisters erzürnte auch einen Zuhörer, der in die Sitzung rief: "Du bist hier nicht in der Klasse! Wir sind die Gemeinde, nicht du" und später: "Das ist diktatorisch." Igelsböck verwies darauf, dass Zuhörer kein Wortmeldungsrecht haben: "Zuhörer werden ausgeschlossen, wenn sie sich noch einmal zu Wort melden. Ich bitte um Verständnis."

"Drehen uns hier im Kreis"

Als nach mehrmaligem Hin und Her Markus Kienast begann, seinen Antrag vorzulesen, unterbrach Bürgermeister Igelsböck die Sitzung. Auch der Livestream wurde angehalten. In der Pause war SPÖ-Gemeinderat Kolja Paul Deibler-Kub um Klärung bemüht: "Nur wenn der Antrag verlesen wird, können wir über die Dringlichkeit abstimmen. Wir drehen uns hier ewig im Kreis." Er schlug vor, die Sitzung kurzzeitig von einem Altersvorsitzenden leiten zu lassen, was abgelehnt wurde.

Nach mehreren Wortgefechten (Igelsböck an Kienast: Sie missbrauchen alles, wie Sie wollen. Das ist ein Wahnsinn, was Sie machen." Kienast an Igelsböck: "Das ist Realsatire, was Sie machen.") verwies der Bürgermeister auf die nächste Gemeinderatssitzung am 4. November, bei der ohnehin die Entscheidung des VfGH Thema sei und der Gemeindevorstand neu gewählt wird. Kienast verzichtete auf den Vortrag seines Antrages und nach zehn Minuten Unterbrechung wurde die Sitzung fortgesetzt.

Prüfungsausschuss erneut Thema

Diskussionen gab es auch beim Bericht des Prüfungsausschuss-Obmannes Christian Grafeneder. Bereits in der Gemeinderatssitzung am 18. Juni bezeichnete Kienast den Prüfungsausschuss als "Kasperletheater" und "Beitragstäter", die NÖN hat berichtet. Dies wies jetzt Grafeneder zurück: "Diese rein parteipolitische Herabwürdigung des Prüfungsausschusses ist nicht gerechtfertigt" verwies er auch auf ein Zitat von Christa Schyboll: "Das Niveau der Kritik spricht sich auch über das Niveau des Kritikers aus."

Beschlüsse: Sozialmarkt, Förderungen, Güterweg

Beschlossen wurde das Angebot eines Busses, der Menschen mit geringem Einkommen regelmäßig von Groß Gerungs nach Zwettl zum Sozialmarkt und retour bringen soll. Außerdem wurde ein Grundsatzbeschluss über ein 1,5 Kilometer langes Güterwegeprojekt zwischen Häuslern und Hörans mit einer Gesamtsumme von 70.000 beschlossen sowie eine Förderung für den Ankauf von Atemschutzgeräten der Freiwilligen Feuerwehren Griesbach, Ober Neustift und Groß Meinharts über je 765 Euro.

Der Nachtragsvoranschlag 2021 wurde ebenfalls einstimmig beschlossen. Bürgermeister Igelsböck freute sich über ein positives Ergebnis von 365.000 Euro im Finanzierungshaushalt. Der Ergebnishaushalt wurde durch Rücklagenentnahmen in Höhe von 1,8 Millionen Euro ausgeglichen. Trotz Darlehensaufnahme von einer Million Euro für den Neubau des Kindergarten Etzen erhöhe sich der Schuldenstand der Gemeinde nur leicht auf 8,5 Millionen Euro (zuvor: 8,2 Millionen), so der Bürgermeister.