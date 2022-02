Spendenaufruf: Ein Fahrrad für den kranken Manuel

Helga Floh ist eine Spendensammlerin aus Leidenschaft, und schon als Gemeinde- und Stadträtin in Groß Gerungs stellte sie sich in den Dienst der guten Sache und sammelte Spenden für „Hilfe im eigenen Land“. Auch in ihrer Pension wird sie nicht müde, Spenden zu sammeln, um behinderte Menschen zu unterstützen. Bei einer Benefizveranstaltung vom Verein der MPS-Kinder lernte Helga Floh den kleinen Manuel Holsteiner und seine Familie kennen. Manuel ist ein aufgeweckter 6-jähriger Bub und besucht die erste Klasse Volksschule. Vor drei Jahren wurde bei ihm MPS (Mucopolysaccharidosis) Typ 1 diagnostiziert. Mucopolysaccharidosis ist eine unheilbare, seltene Stoffwechselerkrankung und niemand kann vorhersagen, wie die Erkrankung voranschreitet.

Die wöchentliche Enzymersatztherapie soll helfen, die Krankheit möglichst lange hinauszuzögern. Seit Mitte September 2021 bekommt Manuel die Enzymersatztherapie, die durch eine Infusion verabreicht wird und circa vier Stunden läuft, endlich zu Hause. Bevor das möglich war, musste die Familie immer ins AKH fahren. Da die Medizin in einem Rucksack verpackt ist, den er auf dem Rücken trägt, ist er, während die Infusion läuft, quasi mobil. Zu den wöchentlichen Infusionen kommen noch regelmäßig Physio- und Ergotherapie. Tapfer trägt Manuel alle Maßnahmen, die mit seiner Krankheit zu tun haben.

Nun hat der kleine Manuel einen besonderen Wunsch. Er hätte so gerne ein Fahrrad, doch aufgrund seiner Erkrankung fehlt ihm die Kraft in den Beinen und er braucht daher ein spezielles Rad, welches sehr teuer ist.

Jeder kleine Betrag hilft!

Konto „Hilfe im eignen Land“

AT 25 3200 0000 1220 0002 BIC RLNWATWW

Manuel Holsteiner

