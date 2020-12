Helga Floh, ehemalige Gemeinde- und Stadträtin in Groß Gerungs, stellt sich auch heuer wieder in den Dienst der guten Sache. Sie sammelt für Hilfe im eignen Land - Katastrophenhilfe Österreich.

Durch den Verein konnte Helga Floh im Vorjahr einer Frau einen dringend benötigten Rollstuhl übergeben. Sie bittet auch heuer wieder um Spenden, um eine im Waldviertler Hochland lebende in Not geratene Familie zu unterstützen. Gegründet wurde der gemeinnützige Verein 1965 von Elisabeth Schmitz unter dem Namen Katastrophenhilfe Österreichischer Frauen, um rasch und unbürokratisch zu helfen. 2011 wurde der Verein neu strukturiert und trägt seit 2012 den Namen Hilfe im eignen Land-Katastrophenhilfe Österreich.

Hilfe im eigenen Land hilft all jenen österreichischen Staatsbürgern, die unverschuldet in Not geraten sind, mit einer finanziellen Soforthilfe, wenn mit einer einmaligen Hilfe eine nachhaltige Wirkung erzielt werden kann. Unterstützung gibt es unter anderem für Heilbehelfe, behindertengerechte Umbaumaßnahmen, Rollstühle, Spezialcomputer für Sehbehinderte und spezielle Therapien, die für Eltern meist allein nicht leistbar sind.

Spenden an: Hilfe im eigenen Land, IBAN: AT 25 3200 0000 1220 0002, Verwendungszweck: „Spende für NÖ“