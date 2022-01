Straßenglätte: 61-Jähriger Lenker überschlug sich mit Pkw

Ein 61-Jähriger aus der Gemeinde Arbesbach kam während seiner Fahrt in Kotting Nondorf (Gemeinde Groß Gerungs) auf der glatten Fahrbahn mit seinem Auto ins Schleudern. Er war heute Freitagvormittag (14. Jänner) aus Wiesensfeld kommend in Richtung Groß Meinharts unterwegs.

Der Lenker gab gegenüber der Polizei an, mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h in eine Linkskurve eingefahren zu sein. Die Straße war dort glatt: Der Pkw kam ins Schleudern, befuhr in weiterer Folge die Straßenböschung, überschlug sich und kam am Dach liegend auf der Straße zum Stillstand.

Der 61-Jährige wurde vom Arbeiter-Samariterbund Groß Gerungs ins Landesklinikum Zwettl zur ambulanten Behandlung gebracht.