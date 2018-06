Dampfend und keuchend kämpft sie sich durch die grüne Landschaft: Die Waldviertler Schmalspurbahn, deren 115-jähriges Jubiläum am Samstag mit einem großen Bahnfest in Groß Gerungs gefeiert wurde.

„Die 115-jährige Geschichte dieser regionalen Bahn ist auch ein wichtiger Teil der niederösterreichischen Kulturgeschichte“NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stiendl

Eine Abordnung in historischen Gewändern aus Groß Gerungs und Gmünd begleitete die Sonderfahrt. Die Musikkapelle Langschlag sowie der Musikverein Groß Gerungs empfingen den Jubiläumszug. „Die 115-jährige Geschichte dieser regionalen Bahn ist auch ein wichtiger Teil der niederösterreichischen Kulturgeschichte“, so der Geschäftsführer der NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft (NÖVOG) Gerhard Stiendl beim Festakt zum Jubiläum am Kopfbahnhof in Groß Gerungs.

Der Beschluss, das Waldviertel, vor allem die Regionen Gmünd, Litschau und Groß Gerungs, mittels Bahnanbindungen an die Wirtschaftsknotenpunkte anzuschließen, wurde 1899 gefasst, und damals wurde auch die NÖ Landesbahn AG gegründet. Der Bau ging rasch voran, 1903 wurde bereits das letzte Teilstück nach Groß Gerungs eröffnet. „Dies brachte einen enormen Wirtschaftsaufschwung in die Region, einen Anstieg der Gütertransporte sowie einen erhöhten Individualverkehr“, berichtete Bürgermeister Maximilian Igelsböck.

2001 wurde jedoch der Gesamtverkehr auf der Strecke und damit der regelmäßige Schmalspurverkehr eingestellt. „Insgesamt wurden in Niederösterreich zu dieser Zeit 630 Kilometer Bahnnetz stillgelegt“, so Landtagspräsident und ehemaliger Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

Über 100-jährige Zisterne in Bruderndorf

Das Land hat dann gemeinsam mit der Region die Waldviertelbahn wieder aufleben lassen. Heute wird sie als Tourismusjuwel genutzt, das Gäste aus aller Welt ins Waldviertel bringt. „Die Waldviertelbahn ist ein wahrer Schatz, der den zahlreichen Besuchern das Waldviertel näher bringt“, meinte auch Landtagsabgeordnete Margit Göll. Die Schmalspurbahn präsentiert sich heute als innovatives und effizient geführtes Verkehrsunternehmen.

„Mit dem Bau des neuen Betriebszentrums in Gmünd 2011 und der Modernisierung der Strecke wurde ein neues Zeitalter für die Eisenbahngeschichte im Waldviertel eingeläutet“, ist Herbert Frantes, NÖVOG- Dienststellenleiter in Gmünd, überzeugt. Mit Investitionen von rund 15 Millionen Euro, die bereits in den neuen Bahnhof und in die Strecke flossen, wurde der Grundstein für die Aufrechterhaltung gelegt. Auch wurden die Dampfloks saniert, und nun können in der Hochsaison tägliche Pendelfahrten mit den Lokomotiven oder den Schienenbussen zwischen Gmünd und Groß Gerungs angeboten werden.

Höhepunkt einer jeden Bahnfahrt sind dann wohl die Wasserhaltestelle in Bruderndorf mit einer über 100-jährigen Zisterne, die auch heute noch genutzt wird, sowie die Tunnel. „Jener Geistliche, der um 1903 in Langschlag tätig war, hat enorm dazu beigetragen, dass diese Strecke ausgebaut wird, und er war auch angeblich der erste Fahrgast“, erzählte Langschlags Bürgermeister Andreas Mahringer.

Waldviertelbahn ist „Perle des Tourismus“

Die Zukunft der Waldviertelbahn ist gesichert. „Die Bahn bleibt bestehen und wird als Perle des Tourismus das Waldviertel in die Welt hinaustragen. Sie wird stetig auf dem neuesten Stand gehalten, um noch attraktiver zu werden“, so Wilfing.

Der Festakt wurde vom Bläserquintett des Musikvereins Groß Gerungs – Michael Stern, Werner Hahn, Manfred Reisinger, Markus Reisinger und Josef Reisinger – musikalisch umrahmt.

Im Rahmen dieses Jubiläumsfestes brachte die Volksschule Groß Gerungs musikalische Darbietungen, und die Kinder zeigten ihr Mal- und Zeichentalent zum Thema „Waldviertelbahn“. Die Neue Mittelschule Groß Gerungs stimmte die Gäste im Festzelt mit einem Dampflok-Blues und einem Sketch ein.

Birgit Perl führte mit Radio 4/4 und ihren Gästen Oliver Haidt und Elisabeth Kreuzer durch den Nachmittag. Draußen am Bahnhofsgelände war ein bunter Handwerksmarkt, auch mit Waldviertler Schmankerln, aufgebaut. In einer Fotobox konnten die Besucher ihre persönliche Briefmarke drucken oder eine Zugfahrt zwischen Groß Gerungs und Langschlag genießen.