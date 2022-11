Weinwelt zu Gast bei Hirsch

Dem Wirthaus Hirsch28 in Groß Gerungs wurde heuer eine besondere Ehre zuteil. Wirt Rudi Hirsch und Küchenchefin Renate Stadlhofer durften die Clubmeisterschaft 2022 des „Wine Tasting Clubs“ ausrichten.

Hirsch, der seit jeher auch selbst Mitglied im Club ist, begrüßte dabei Weinwirte und -kenner aus allen Ecken des Landes. Mit dabei waren unter anderem Werner Grünberger, Robert Kolm, Georg Prieler oder Sabrina Unterholzer. Sie kämpften um den begehrten Meisterschaftstitel. Bei einer Blindverkostung mussten die Kenner nicht nur Weine aus Österreich, sondern aus aller Herrenländer wie China erkennen.

Die beiden Zeremonienmeister Eric Broz und Andreas Lutzmann vom Hotel Trofana Royal Ischgl achteten darauf, dass alles nach Protokoll ablief. Schlussendlich stand Josef Bachmann von der Bifang Alm in St. Anton am Arlberg als Sieger fest.

Daneben gab es allerlei Feines aus der Küche von Renate Stadlhofer. Zum Empfang am Vormittag durften sich die Gäste über Renates Waldviertler Gabelfrühstück, bestehend aus Sterz-Tascherl, Beef Tatar, Vitello Tonnato und Blunz’n-Pizza erfreuen. Auch das Menü Creme brûlée von der Gänseleber und Friends; Edelwels Krenfleisch, Gebratene Entenhaxe mit Grammelknödel und Rotkraut, Powidl-Tascherl, Zwetschken-Mohn-Eis und Zwetschkenröster war vom Feinsten und ließ die Herzen der Feimschmecker höherschlagen.

2023 findet die Clubmeisterschaft dann am Breitenfelderhof in Breitenfeld an der Rittschein, Steiermark, statt.

