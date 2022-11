Schutz vor dem Ertrinken: Die Retter auf dem Wasser

Nach dem Präventionstag gegen das Ertrinken sponserte die Raiffeisenbank Zwettl der Wasserrettung des ASB Groß Gerungs (Arbeiter-Samariter-Bund) eine Grundausstattung an Wasserrettungsgeräten. Diese umfassten einen Gurtretter, einen Wurfsack sowie eine Rettungspuppe. Dadurch konnte ein Helfer-/Retterschimmkurs am 27. Oktober im ZwettlBad für alle sieben Kursteilnehmer positiv abgeschlossen werden. Vier Teilnehmer befinden sich gerade in Ausbildung zum Schwimmlehrer und freuen sich darauf, schon bald Schwimmkurse für Kinder anbieten zu können. Im Zuge der Ausbildung absolvieren die Kursteilnehmer einen Sportschwimmkurs im Dezember.

