100 Jahre NÖ: Retter der Hofreitschule

Rudolf Graf van der Straten-Ponthoz wurde am 28. Februar 1877 im elterlichen Schloss Weinern als ältester Sohn von Rudolf Graf van der Straten-Ponthoz und Maria Markgräfin Pallavicini geboren. In späteren Jahren war er als Rittmeister dem österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand als Adjutant zugeteilt.

Als der Thronfolger in seiner Funktion als Truppeninspektor Ende Juni 1914 die Manöver des kaiserlichen Heeres in Bosnien inspizierte, war Graf Rudolf van der Straten-Ponthoz beurlaubt: „Genieß deine Verlobung und bleib daheim“ soll Franz Ferdinand zu ihm gesagt haben. Als am 28. Juni 1914 vormittags der Thronfolger und seine Gattin Sophie, Herzogin von Hohenberg, nach einem Empfang im Rathaus im offenen Wagen durch Sarajewo fuhren, wurden sie von Gavrilo Princip durch aus nächster Nähe abgefeuerte Pistolenschüsse ermordet. In Groß-Siegharts erfuhr die Bevölkerung von dem Attentat bereits um halb vier Uhr nachmittags, nachdem Graf van der Straten-Ponthoz davon telegrafisch verständigt worden war. Niemand ahnte allerdings zu dieser Zeit, dass dies in einigen Wochen den Ausbruch des Ersten Weltkrieges bedeutete.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges war der Fortbestand der Spanischen Hofreitschule, deren Bestand er zweimal für Österreich gerettet hatte, für Rudolf Graf van der Straten-Ponthoz eine besondere Herausforderung. Als erster Stallmeister war er fest in der Tradition der Hofreitschule verankert. Die Frage der Erhaltung dieser seit dem Jahr 1565 bestehenden Einrichtung wurde in dieser schwierigen Zeit viel diskutiert. Rudolf Graf van der Straten übernahm 1921 die Leitung der Hofreitschule und konsolidierte die inneren und äußeren Verhältnisse.

Der Graf verstand es, die Hofreitschule innerhalb kurzer Zeit so populär zu machen, dass sie nicht ohne Weiteres aufgegeben werden konnte. Hauptsächlich aus finanziellen Gründen organisierte er in den Jahren 1925 bis 1932 Gastspielreisen nach Berlin, London, Den Haag und Brüssel. Diese Auftritte trugen wesentlich zur Bekanntheit und Beliebtheit der Hofreitschule bei. Gestützt auf eine breite Öffentlichkeit, konnte sie dadurch nicht mehr so einfach aufgegeben werden. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Österreich im März 1938 trat Rudolf Graf van der Straten-Ponthoz von der Leitung der Hofreitschule zurück.

Zeitlebens hatte der Graf als Patronatsherr der Pfarr kirche Groß-Siegharts auch stets ein offenes Ohr für die Anliegen der jeweiligen Pfarrherren und unterstützte großzügig Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. In einer der bewegtesten und schwierigsten Epochen des 20. Jahrhunderts war Rudolf Graf van der Straten-Ponthoz vom 5. Februar 1935 bis zu seinem Ableben Gönner und Protektor des Kameradschaftsvereines Groß-Siegharts. Rudolf Graf van der Straten-Ponthoz starb im 85. Lebensjahr am 15. Mai 1961 in seiner Wiener Wohnung.

Mit einer Vielzahl höchster Auszeichnungen wurden seine Tätigkeiten gewürdigt, unter anderem „Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies“, „Leopold orden“ und „Orden der Eisernen Krone“. Die Beisetzung von Graf van der Straten-Ponthoz erfolgte in der Familiengruft am Friedhof in Groß-Siegharts. Unter zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung begleiteten den Leichenzug 16 Priester und Mitglieder des Adels, an der Spitze, als Vertreter des ehemaligen Kaiserhauses, Erzherzog Hubert Salvator.

