Stadt Groß Gerungs ist 40 Jahre jung

Bereits am Samstag gab es ein Festkonzert der Musikschule Groß Gerungs. Es musizierten die Schüler der Verbandsgemeinden Altmelon, Arbesbach, Groß Gerungs, Langschlag und Rappottenstein. Durch das Programm mit Bläser-Ensembles, Streichinstrumente, Volksmusik-Ensembles, Schulchor und Hochland-Orchester führte Musikschuldirektor Alexander Reisinger. Im Anschluss daran spielte die Musikkapelle Griesbach auf. Mit dem Wald4tel Sound klang dieser Tag aus.

Am Sonntag gab es im Anschluss an die Messe den Festakt mit den Ehrengästen, darunter Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Altbürgermeister Maximilian Igelsböck, Bezirkshauptmann Markus Peham, Staatssekretärin Claudia Plakolm und Nationalratsabgeordnete Kira Grünberg sowie den Bürgermeistern des Waldviertler Hochlandes und den Schuldirektoren der Stadtgemeinde Groß Gerungs.

Die Festredner waren sich einig, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Land und Bund besonders wichtig sei und alle an einem Strang ziehen müssen. Sie betonten unisono ihre gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Groß Gerungs. „Das Projekt Glasfaserausbau ist in wichtiger Schritt, um die Gemeinden zukunftsfit zu machen“, stellten die Redner klar. Großes Lob gab es für die vielen Freiwilligen in den Blaulichtorganisationen und Vereinen. Das Herzkreislaufzentrum, das heuer sein 40-jähriges Bestehen feiert, wurde hervorgehoben. Neben Firmen wie Bruckner und EPS ist es ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde.

Im Anschluus an den Festakt folgte der Bieranstich und ein Frühschoppen mit der Musikkapelle Groß Gerungs. Claudia Plakolm und Stephan Pernkopf sind begeisterte Musiker ließen sich nicht lange bitten: Claudia Plakolm spielte auf der Posaune gemeinsam mit der Musikkapelle, die Pernkopf dirigierte.

Am Nachmittag stellten die zehn Wehren ihre Geräte zur Schau und informierten. Besonders eindrucksvoll war die Vorführung, bei der man sehen konnte, was passiert, wenn man brennendes Öl mit Wasser zu löschen versucht.

Kulturelle Acts gab es dann im Festzelt. Dazu gehörten unter anderem interessante Darbietungen der Volksschulen Groß Gerungs und Etzen sowie der Mittelschule Groß Gerungs, der Volkstanzgruppe der Landjugend, der Line Dancer aus Griesbach, der Chorgemeinschaft Groß Gerungs und der Germser Klarinettenmusi.

Bemerkenswert ist noch, dass fünfhundert Personen angefangen von den Gemeinderäten, Gemeindebediensteten, bis hin zu der Freiwilligen Feuerwehr und Vereinen sowie die Volks- und Neue Mittelschule und Musikschule, erst dieses Fest ermöglicht haben. Ihnen allen gebührt Dank und Anerkennung für diese großartige Leistung.

Bild2

Claudia Plakolm spielt mit der Musikkapelle Groß Gerungs Foto: Adelheid Kamin

Stephan Pernkopf als Dirigent die Musikkapelle Groß Gerungs Foto: Adelheid Kamin