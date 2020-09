Der „kleine Stich mit großer Wirkung“ dürfte im heurigen Herbst ein Problem werden: Coronabedingt dürften heuer viel mehr Personen eine Grippeimpfung wollen, als Impfstoffe dafür zu bekommen sind. Die Liste der Voranmeldungen ist bei Ärzten und Apotheken lang und dürfte auch noch länger werden.

Kein zusätzlicher Impfstoff erhältlich

„Bei den Pharmafirmen und den Großhändlern ist kein Impfstoff mehr zu bekommen. Es gibt nur jenes Kontingent, dass vor Monaten bestellt worden ist“, weiß Bezirksärztesprecher Karl Danzinger aus Allentsteig. In seiner Ordination gebe es eine lange Liste an Voranmeldungen. „In den letzten Jahren habe ich 100 bis 150 Personen geimpft, heuer werden vermutlich viele umsonst auf einen Impfstoff warten müssen“, betont Danzinger, der allen zu einer Grippeimpfung, besonders in der Corona-Zeit, rät. „Diese Impfung ist total sinnvoll.“

Nachfrage ungebrochen groß

Das bestätigt Apothekerin Helene Aichinger von der Zwettler Kuenringer-Apotheke. „Obwohl ich schon mehr Impfstoff als in den letzten Jahren bestellt habe, werden wir mit dieser Menge nicht auskommen. Die Nachfrage am Grippeimpfstoff ist ungebrochen groß, die Liste der Voranmeldungen lange.“

Wieviel Impfstoff letztendlich an die Kunden abgegeben wird können, werde sie bei der Anlieferung in den nächsten Wochen sehen. „Ich hoffe für meine Kunden, dass jeder einen Impfstoff bekommen kann.“ Auf Warteposition ist ebenfalls Apothekerin Astrid Hölzl von der Zwettler Apotheke zum schwarzen Adler: „Bestellt haben wir im Juni, im Oktober dürfte das Serum geliefert werden. Bis dahin werden die vielen Vorreservierungen noch mehr werden“, betont Hölzl, die nochmals Grippeimpfstoff nachgeordert hat. Ob sie diesen Impfstoff auch bekommen wird, ist fraglich. „Eine derart große Nachfrage hat es noch nie gegeben. Heuer werden sich viel mehr Personen Grippeimpfen lassen“, davon ist Hölzl überzeugt.

Auch für Kinder sinnvoll

„Heuer gibt es nur den Standard-Impfstoff, der vier Grippestämme abdeckt. Den Impfstoff, der drei Stämme abdeckt und für Personen ab 65 Jahren angedacht ist, gibt es nicht “, weiß die Apothekerin, die auch eine Grippeimpfung für Kinder rät. „Im Vorjahr hatten wir schwere Fälle bei Kindern, die an Grippe erkrankt sind. Die Grippeimpfung kann Kindern ab drei Jahren verabreicht werden. Für jüngere Kinder gibt es Sprays.“

Jedenfalls wird Astrid Hölzl und ihr Team alle Personen, die auf der Warteliste kontaktieren, egal ob es für diese einen Impfstoff gibt oder nicht. „Das bin ich meinen Kunden schuldig.“

Wann der praktische Arzt Florian Glaßner aus Sallingberg, der an seiner Ordination eine Hausapotheke angeschlossen hat, mit der Grippeimpfungstarten kann, weiß er derzeit noch nicht: „Ich habe noch keinen Liefertermin für meinen bestellten Grippeimpfstoff.“ Das Serum werde nach der Reihung der Voranmeldungen ausgegeben.

Premiere für viele

An der Volksschule Zwettl-Hammerweg ist die Grippeimpfung natürlich auch ein Thema: „Ich werde mich heuer erstmals Impfen lassen. Auch einige Kollegen haben das vor“, betont Direktorin Heidi Rosenmayr.

Diese Premiere hat auch der Zwettler Gymnasiumdirektor Wolfgang Steinbauer geplant: „Als 60-Jähriger gehöre ich ja schon zur Risikogruppe.“ Informationen über mögliche Impfungen an der Schule habe er noch nicht.