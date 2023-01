Wieder viel zu tun für Rudmannser Floriani

Werbung

Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr von Rudmanns fand am 6. Jänner im neuen Feuerwehrhaus statt. Dabei gab es so einiges Großes von Kommandant Franz Thaler und Andreas Thaler zu berichten.

2022 gab es 27 Einsätze und 14 Übungen, dafür waren 353 Einsatzstunden, 1.678 Tätigkeitsstunden und 213 Übungsstunden notwendig. Trotz des Neubaus des Feuerwehrhauses kann eine positive finanzielle Bilanz für das Jahr 2022 gezogen und positiv in die Zukunft geschaut werden.

Vorausschauend für das Jahr 2023 wird es mehrere größere Veranstaltungen zu organisieren geben. Dazu gehören der Ball am 11. Februar, eine Schiffsführerfortbildung in Rudmanns und am Stausee Ottenstein, der Radwandertag, KozmoRace im August, der Bezirksfeuerwehrleistungswettbewerb, der Ball der Absolventen in Edelhof, Kirtag und Festakt „140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Rudmanns“ sowie mehrere Bewerbe in Tulln.

Angelobt wurde Thomas Brenner als Feuerwehrmann. Markus Siegl wurde zum Hauptfeuerwehrmann, Philipp Heiler und Stefan Grünstäudl zu Sachbearbeitern befördert. Stadtrat Gerald Gaishofer erwähnte, dass etwa jeder zehnte Einwohner der Gemeinde ein Mitglied der Feuerwehr sei. Dies zeigt, dass die Feuerwehren nicht nur einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung leisten, sondern auch einer der wichtigsten Kulturträger in den Orten sind.

Das Feuerwehrbudget der Stadtgemeinde Zwettl betrug 378.000 Euro im Jahr 2022, für heuer wurden 400.000 Euro im Voranschlag vorgesehen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.