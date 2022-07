Unerwartet: Zwettler Lagerhaus-Geschäftsführer Johann Bayr verstorben

Werbung

Johann Bayr ist tot. Der Zwettler Lagerhaus-Geschäftsführer verstarb am 13. Juli plötzlich und unerwartet. Er wurde 63 Jahre alt.

Der langjährige Lagerhaus-Chef startete seine berufliche Laufbahn 1979 als Praktikant im Verband ländlicher Genossenschaften in NÖ (VLG). Es folgten Stationen als Bilanzbuchhalter in den Lagerhäusern Ottenschlag und Kilb sowie der Posten als Betriebsleiter in Schwadorf.

1990 übernahm Bayr erstmals die Agenden der Geschäftsführung im Lagerhaus-Verbund, unter anderem in Kilb, Steinachkirchen-Purgstall, Pöchlarn und Mostviertel Mitte. Die vergangenen zwölf Jahre leitete er schließlich mit viel Engagement das Lagerhaus Zwettl.

„Johann Bayr entwickelte die interne Organisation im Lagerhaus Zwettl stetig weiter und schuf darüber hinaus neue Strukturen und Bereiche am Standort Zwettl und in den zur Genossenschaft gehörigen Filialen und Werkstätten“, erzählt Lagerhaus-Marketingleiter Herbert Auer.

Zu den Projekten, die unter seiner Führung umgesetzt wurden, zählen der Start der Fertighausmarke „w4massiv“, die Einführung des Online-Shops, sowie die Eröffnung der Genussläden in Zwettl, Groß Gerungs und Schweiggers. Auch Neubauten gab es einige während seiner Zeit als Geschäftsführer. So unter anderem die Filiale in Lichtenau oder die Werkstätte und das Autohaus Schweiggers.

Neben anderen zahlreichen Auszeichnungen war er Träger des Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich und des „Raiffeisen Ware Austria“ (RWA)-Ehrenzeichens in Gold.

Johann Bayr zeichnete sich durch große Sachkenntnis, Beharrlichkeit und Ruhe aus. „Er war ein konsequenter und zielstrebiger Mensch. Ein harter Verhandler, der aber nie auf das Menschliche vergaß und immer ein offenes Ohr für alle mögliche Anliegen hatte“, meint Lagerhaus-Obmann Erich Fuchs. „Mit ihm ist nicht nur ein Geschäftsführer, sondern auch ein wichtiger Freund von uns gegangen.“

Die Beisetzung findet am 21. Juli im 11 Uhr in der Pfarrkirche Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs), Bayrs Heimatort statt.

