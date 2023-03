141 Registrierte für krebskranke Bad Traunsteinerin Tanja Bauer

Seit Juni hat sich das Leben der 24-jährigen Tanja Bauer aus der Gemeinde Bad Traunstein komplett auf den Kopf gestellt. Bei der Diplomschwester, die im Landesklinikum Zwettl tätig ist, wurde ein „Lymphom“ diagnostiziert. Seither kämpft sie gegen den Krebs. Dabei bekommt sie viel Unterstützung. Auch Vorort-Registrierungen für Stammzellenspender wurden organisiert. Diese fanden am 2. und 3. März im Landesklinikum, im Lagerhaus und bei der Firmengruppe Kastner in Zwettl statt. Es ließen sich 141 Personen registrieren.

Biserka Dangl, Betriebsärztin im Landesklinikum Zwettl, zeigte Engagement und organisierte die Registrierungsaktionen in Zwettl. Sie nahm Kontakt mit Ärztin Michaela Horvath aus dem AKH Wien auf, die mit ihrem Team an der MedUni Wien das Stammzellspender-Register und die Spenderdatei Österreichs betreut. Kurzfristig konnten mit Unterstützung der Diplompflegerinnen Christina Damberger und Isabella Redl vom Hygieneteam und Sekretärin Nina Hiess die Vorort-Registrierungen durchgeführt werden.

Der Aufruf in den sozialen Medien und die Ankündigung im Landesklinikum Zwettl fanden reges Interesse. 94 Personen konnten im Krankenhaus, 22 im Lagerhaus Zwettl und 25 in der Firmengruppe Kastner registriert werden. Diese können nun zu möglichen Lebensrettern werden – ein beeindruckendes Zeichen der Hilfsbereitschaft. Für das Organisationsteam ist und war es sehr berührend zu erleben, wie solidarisch sich die Waldviertler zeigen - für Tanja Bauer, die nur wenige der Anwesenden persönlich kennen, aber auch für viele andere Erkrankte. Außerdem haben viele bereits im Vorfeld die Online-Registrierung wahrgenommen. „Ein herzliches Dankeschön für die Bereitschaft aller, die sich bereit erklären zu helfen und damit einen wertvollen Beitrag leisten, um ein Leben retten zu können.

Eine bösartige Erkrankung, wie Lymphdrüsenkrebs oder Leukämie, kann jeden treffen, den Freund, den Nachbarn, das eigene Kind. „Wer als Spender ausgewählt werden kann, der darf sich als Held fühlen, denn er gibt somit einem Schwerkranken eine oft letzte Chance auf Heilung“, zeigt das Organisationsteam auf.

Die 24-jährige Tanja Bauer spricht ganz offen über ihre Erkrankung. Auch in diversen Blogs auf Instagram berichtet sie über ihre Chemo- und Antikörpertherapien, die ihr mittlerweile in sechs Zyklen verabreicht worden sind. „Die letzten Therapien erhielt ich am 12. Oktober. Im November war ich auf Reha. Doch seit zwei Wochen steht leider fest, dass der Krebs zurückgekehrt ist“, erzählt die Bad Traunsteinerin. Unterkriegen lasse sie sich nicht, im Gegenteil: „Jetzt bekomme ich wieder Antikörper, wie oft und wie lange kann man nicht sagen. Aber ich bin zuversichtlich, dass diese Therapie anspricht und mir eine Stammzellenspende erspart bleiben wird. Trotzdem bin ich froh, dass sich so viele Menschen registrieren haben lassen. Damit kann vielleicht auch anderen kranken Personen, die Stammzellen brauchen, geholfen werden. Das macht natürlich auch Mut “, meint die Diplomschwester.

An Arbeit sei derzeit bei ihr nicht zu denken: „Mir geht es grundsätzlich gut, ich bin aber sehr müde. Die Therapien im AKH Wien sind doch sehr anstrengend.“ Sie fühle sich im AKH sehr gut betreut und aufgehoben: „Ich bin wirklich froh, dass ich in Österreich lebe und die tollen Behandlungen in Anspruch nehmen kann..“ Unterstützung bekommt die junge Frau von ihren Eltern, der Familie und den Freunden. „Das macht doch vieles leichter“, meint Bauer, die optimistisch in die Zukunft schaut. „Die Diagnose Krebs war schon ein Schock, aber ich war froh, endlich den Grund für meine gesundheitlichen Probleme, die mich über Jahre begleitet haben, bekommen zu haben. Ich hatte immer wieder am Hals vergrößerte Lymphknoten und wurde auch 2010 und 2014 operiert. Nach den gutartigen Befunden wurde ein Lymhom ausgeschlossen,“ erzählt Bauer. Die Ursache für ihre Beschwerden wurde trotz vieler Untersuchungen bei verschiedensten Ärzten nicht gefunden.

2018 hätte man bei ihr eine Immunschwäche diagnostiziert, im Vorjahr kamen extremer Husten und ständiges Erbrechen dazu. „Ich habe mein Lächeln verloren, extrem abgenommen und hatte keine Energie mehr. Und dann kam ich ins AKH“, blickt Tanja Bauer zurück. Wie lange die aktuell laufende Antikörpertherapie dauern wird und ob sie auch eine Stammzellenspende brauchen wird, sei offen. „Ich danke jedenfalls allen, die sich registrieren haben lassen. Damit wird vielleicht mir und auch anderen Personen geholfen“, meint Tanja Bauer, der es zur Zeit wieder etwas besser geht.

Führten die Stammzellen-Registrierung im Landesklinikum Zwettl durch: Christina Damberger (Hygieneteam), Pflegerische Standortleitung Gudrun Köck, Isabella Redl (Hygieneteam), Johanna Worel (MedUni Wien), Betriebsärztin Biserka Dangl und Ärztin Michaela Horvath (MedUni Wien). Foto: Landesklinikum Zwettl

