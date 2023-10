Unfall bei Rieggers: Fünf Verletzte in vier Autos

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften, darunter auch der Rettungshubschrauber, wurden zu diesem Unfall bei der Kreuzung L71/L69 bei Rieggers angefordert. Fünf Personen wurden dabei leicht bzw. unbestimmten Grades verletzt. Die vier beteiligten Fahrzeuge waren schwer beschädigt.

Laut Polizei war ein 25-Jähriger aus der Gemeinde Zwettl von Schloss Rosenau zu dieser Kreuzung unterwegs. Er wollte diese gerade in Richtung Rieggers übersetzen. In dieser Fahrtrichtung sind eine Stopptafel sowie eine weiße Bodenmarkierung angebracht.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Großschönau von Zwettl in Richtung Jagenbach. In diesem Auto befanden sich ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Weitra und eine 25-Jährige aus der Gemeinde Großschönau. Der 25-Jährige krachte beim Übersetzen in das Auto des Großschönauers. Dieses Auto drehte sich und stürzte seitlich über die Böschung und in den darunterliegenden Acker. Dort kam es zu einem Überschlag. Das Auto kam im Acker auf den Rädern zum Stillstand.

Das Auto des Zwettlers drehte sich ebenfalls nach links und erfasste den Pkw einer 64-Jährigen aus der Gemeinde Zwettl, die von Rieggers kam und vor der Kreuzung wartete. Das Auto der Zwettlerin wurde durch den Anprall nach hinten geschleudert und kollidierte mit dem hinter ihr stehenden Fahrzeug eines 27-Jährigen aus der Gemeinde Kautzen. Diese drei Fahrzeuge blieben auf der L69 stehen.

Der 19-jährige Großschönauer musste mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Horn geflogen werden. Sein 20-jähriger Beifahrer und die 64-Jährige Lenkerin wurden mit der Rettung ins Zwettler Krankenhaus gebracht. Die 25-Jährige aus Großschönau kam ins Landesklinikum Krems. Der Kautzener dürfte unverletzt geblieben sein.

Die Erhebungen der Polizei ergaben, dass das Auto, mit dem 25-Jährigeden Unfall ausgelöst haben dürfte, nicht zum Verkehr zugelassen war. Es waren Kennzeichen eines anderes Fahrzeuges montiert und wurden somit missbräuchlich verwendet.

Die Feuerwehren Rieggers und Zwettl-Stadt waren mit vier Fahrzeugen und 16 Mitgliedern vor Ort und bargen die vier kaputten Autos.