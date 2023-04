Großer Auftritt Nun auch Fahnen mit neuem Waldviertel-Logo

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

Die Gemeindevertreter der Leaderregion Südliches Waldviertel-Nibelungengau erhielten von Geschäftsführer Thomas Heindl, Obmann Dieter Holzer sowie dem Obmann und Abgeordneten Lukas Brandweiner (Regionalverband Waldviertel) die neuen Waldviertel-Fahnen. Foto: Leaderregion Südliches Waldviertel – Nibelungengau

M it der neuen „Waldviertelfahne“ mit dem Claim„Aus besonderem Holz geschnitzt“ gibt es ein sichtbares Zeichen in der Region. Diese wurden nun an die Bürgermeister der Region Südliches Waldviertel-Nibelungengau übergeben.