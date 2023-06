Allentsteigs Bürgermeister Koppensteiner tritt nicht mehr zur Wahl an

„Ich wollte und will auch weiterhin etwas in unserer Gemeinde bewegen. Das waren auch die Beweggründe für die Übernahme des Bürgermeisteramtes. Aber mit der nächsten Gemeinderatswahl ist das vorbei“, sagt Koppensteiner, der auch als Verkaufsleiter und Prokurist bei der Firma Hirth Fensterbänke Gmbh in Groß-Siegharts Vollzeit arbeitet. „Das braucht natürlich eine straffe Organisation und Kollegen im Gemeinderat, die dich entsprechend unterstützen. Trotzdem sind die Arbeitstage immer lange.“ Die Hobbys hat Koppensteiner seit 2015 gestrichen. „Das geht sich zeitmäßig nicht aus.“

Steuerliche Verbesserungen gewünscht

Das Bürgermeisteramt führe er keinesfalls wegen des Geldes aus, daher sieht er der geplanten Erhöhung der Entschädigungen für die Amtsinhaber mit etwas Skepsis entgegen. „Zahlreichen Bürgermeisterkollegen und mir wäre es lieber gewesen, man hätte anstatt der Anhebung der Entschädigungen einfach steuerliche Unterstützungen gewährt. Damit wäre auch die Gemeindekassa nicht belastet. Außerdem sieht die Bevölkerung nicht gerne, wenn für diese Ämter mehr bezahlt wird“, erklärt Koppensteiner.

Schwierige Nachfolger-Suche. Wer sein Nachfolger werden wird, ist offen. „Ich suche schon seit längerem einen Nachfolger, der in den nächsten eineinhalb Jahren aufgebaut werden sollte. Aber noch will niemand das machen.“ In Allentsteig mache die Opposition mit einem FPÖ-Nationalratsabgeordneten und einer Bürgerliste vieles doch schwieriger. „Da dauern Gemeinderatssitzungen oft vier Stunden, weil viel zu viel diskutiert werden muss. Es müssen aber die Bürger und die Gemeinde im Fokus stehen. Wenn überall etwas Schlechtes gesehen wird, wird die Arbeit schwieriger und die Bevölkerung gespalten.“

Aufgrund des gesellschaftlichen Phänomenes, dass Gegner häufig sehr laut Unruhe stiften, würden sich laut Koppensteiner nur schwer gute Leute als Bürgermeister oder als Gemeinderat finden. „Es haben einige Gemeinderäte auch schon ihren Rückzug aus der Gemeindepolitik angekündigt. Wer bleibt dann für die Politik übrig?“, fragt Koppensteiner.