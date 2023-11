Franz Romeder feierte 85. Geburtstag

Franz Romeder, Ehrenobmann der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, wurde am 16. Oktober 85 Jahre alt. Nun wurde er gebührend vor den Vorhang gebeten und groß von der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte gefeiert. Obmann Gerhard Preiß lud daher zu einer Feier in die Stiftstaverne Stift Zwettl ein. Geladen waren die Familie Romeder, engste Freunde, wie der Abt Johannes Maria Szypulski OCist, die Spitzenfunktionäre, Geschäftsleiter Vizebürgermeister Werner Scheidl sowie die bereits außer Dienst stehenden Spitzenfunktionäre und Geschäftsleiter.

Obmann Preiß hielt die Laudatio. Er beleuchtete den schulischen und beruflichen Werdegang vom Besuch der Stiftsgymnasien Zwettl und Melk, wo er auch maturierte, und anschließend das Jusstudium an der Universität Wien abschloss. Beruflich führte ihn der Weg vom Sekretär im Niederösterreichischen Bauernbund zum – mit 31 Jahren - jüngsten Landtagsabgeordneten bis zum Landtagspräsidenten und zum Präsidenten des NÖ-Gemeindebundes. Außerdem war er langjähriger Bürgermeister der Marktgemeinde Schweiggers. Er war 1971 Gründungsobmann der nunmehrigen Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte und hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Institut heute - auf der Primärstufe - die größte Raiffeisenbank Österreichs ist. Leuchtturmprojekte unter seiner 46-jährigen Obmannschaft sind der Neubau der Raiffeisenbank in Zwettl, zahlreiche Fusionen und die Ansiedlung des Raiffeisen-Reisebüros, der Raiffeisen-Immobilienverwaltung sowie der Raiffeisen-Informatik in Zwettl, was zahlreiche neue Arbeitsplätze vor Ort geschaffen hat. Romeder war auch Spitzenfunktionär der Raiffeisenholding in NÖ-Wien. Für seine Leistungen in der Raiffeisenorganisation wurde er hoch dekoriert. Aber auch seine Jugendliebe, das Zisterzienserstift Zwettl, hat allen Grund ihm Danke zu sagen. Für die hohen Kosten der Generalsanierung des Stiftes hat er als Obmann der „Freunde des Stiftes Zwettl“ Sponsor- und Fördergelder in Millionenhöhe aufgetrieben.

Obmann Preiß bekräftigt nochmals, dass Romeder in seiner aktiven Zeit ein Segen für das Waldviertel war. Er stand den Waldviertler Bürgermeistern bei der Umsetzung von regional wichtigen Projekten mit Rat und Tat zur Seite, was sich in zahlreichen Ehrenbürgerschaften niederschlug. Preiß betont, dass Romeder seine Zeit genutzt hat, sein Potenzial für die Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, das Waldviertel, das Land NÖ und für die Republik Österreich auszuschöpfen. Anschließend fand auch Bürgermeister Josef Schaden als Vertreter der Marktgemeinde Schweiggers ehrende und wertschätzende Worte für den Ehrenbürger. Die Freunde, Funktionäre, Mitarbeiter wünschen Ihrem Ehrenobmann Romeder noch unzählige wunderschöne Jahre im Kreise seiner Familie, die er hoffentlich bei guter Gesundheit verbringen kann.