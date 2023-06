Ausstellung „Menschenbilder“ wurde in Armschlag eröffnet

Die Bilder wurden am 22. Juni von Obergrafendorf nach Armschlag transportiert und am großen Parkplatz und an der Dorfstraße sowie hinter dem Mohnwirtshaus entlang der Allee aufgestellt. Wertvolle Hilfe leistete dabei Gerhard Pehn mit seinem Stapler. Die großen Bilder sind in Folie auf Alutafeln beidseitig angebracht und auf mitgebrachten steinernen Sitzbänken montiert. Abgebildet darauf sind interessant gestaltete Portraits unterschiedlichster Menschen, teilweise in schwarz-weiß.

Bei der Eröffnung am Donnerstagabend im Mohnwirtshaus freute sich Sallingbergs Vizebürgermeisterin Cornelia Juster, die in Armschlag lebt, dass diese Ausstellung nach 2021 wieder hier stattfindet. Bürgermeister Leopold Bock befand es für sinnvoll, dass die Bilder dort hingestellt werden, wo sie auch gesehen werden. Der Landesinnungsmeister der Berufsfotografie, Christian Schörg, erläuterte den Sinn dieser Ausstellung: „Wir machen das im öffentlichen Raum, denn die Leute sollen sich auf die Bänke setzen und die Bilder anschauen.“ Zu besichtigen sind die „Menschenbilder“ noch bis 19. Juli. Dann werden sie abgebaut, auf einen Tieflader verladen und nach Pfaffstätten transportiert.