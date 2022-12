Anstatt Möbel steht bei "willl" jetzt Gesundheit im Focus .

Elisabeth und Gerald Kolm haben am 1. Dezember ihre Praxis „willl gesund im Waldviertel“ in Großglobnitz eröffnet. Gemeinsam mit einem multiprofessionellen Team bieten sie ein breites Angebot an Therapie, Beratung und Training an. Die Motivation dahinter ist es, nachhaltig für eine Verbesserung bzw. Erleichterung im Alltag zu sorgen.