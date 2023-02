Richterin zu Waldviertler Raser: „Sie zerstörten eine Familie“

Auf Krücken kämpft sich der sichtlich gesundheitlich schwer angeschlagene 22-Jährige aus dem Bezirk Gmünd in den Verhandlungssaal. Der Beschuldigte kämpft beim Vortrag der Anklägerin sichtlich um Fassung und bricht dann in Tränen au.

„Ich bereue zutiefst“, beteuert er und gesteht, dass er Schuld an der Kollision mit einem Wagen am 27. September vergangenen Jahres in Großglobnitz, auf der L 68 in Richtung Limbach fahrend (wir hatten berichtet) , gewesen sei. An den Unfallhergang könne er sich nicht mehr erinnern, sagt er schluchzend.

„Laut Experten sind Sie auf der feuchten Fahrbahn, mit einem abgefahrenen Reifen zu schnell in die Kurve gefahren und auf die Gegenfahrbahn gekommen“, merkt die Richterin an und führt ihm die drastischen Folgen der Raserei vor Augen: „Sie haben eine Familie zerstört. Ein Unschuldiger, ein zweifacher Familienvater kam durch ihr Fehlverhalten ums Leben.“

Der bislang unbescholtene Unglückslenker, der bei der Kollision schwere Verletzungen erlitten hat und an den Folgen noch heute leidet, wurde wegen grob fahrlässiger Tötung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt: Zwölf Monate, davon muss er drei Monate hinter Gittern absitzen. Weiters wurde er zu Zahlungen an die Hinterbliebenen verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

