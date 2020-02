Herbert Langer aus Großglobnitz, aktives Mitglied vieler Vereine, feierte seinen 80. Geburtstag.

Mit 66 Jahren trat Langer als freiwilliger Mitarbeiter beim Roten Kreuz Zwettl ein und ist seither als Sanitätsfahrer, Rettungssanitäter und Abteilungskommandant im Einsatz. Seit 2014 ist er auch als Verbindungsoffizier im Bereichskommando Waldviertel des Roten Kreuz NÖ eingesetzt.

Anlässlich seines runden Geburtstags wurde Herbert Langer in Anerkennung um den Katas-trophenschutz die Silberne Verdienstmedaille des Roten Kreuzes NÖ verliehen. Als besondere Würdigung überreichte ihm Landesrettungskommandant Werner Kraut die Verdienstmedaille in Gold, die höchste Auszeichnung des Roten Kreuzes.

Langer wurde am 25. Jänner 1940 in Wien geboren und verbrachte seine Kindheit während des zweiten Weltkrieges in Niederglobnitz. Nach Kriegsende übersiedelte er mit seiner Mutter wieder nach Wien. Nach der Pflichtschulzeit und der Ausbildung zum Lehrer übte er den Beruf in Wien aus.

Im Laufe der Dienstzeit wurde er zum Sonderschuldirektor und Leiter eines der größten Sonderpädagogischen Zentren Wiens bestellt. Als Milizoffizier, in mehreren Bereichen tätig, wurde Langer oft in der Region um den Truppenübungsplatz Allentsteig eingesetzt.

Im Jahre 1992 verlegte er seinen Hauptwohnsitz nach Großglobnitz. Dort trat er örtlichen Vereinen bei und unterstützte sie als Funktionär. Bei der Feuerwehr wurde er nach Absolvierung zahlreicher Lehrgänge zum Kommandanten der Strahlenschutz- und Schadstoffgruppe für den Bezirk Zwettl befördert.