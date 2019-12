Der Verein UTC Großglobnitz möchte am Gelände des Sportplatzes an der Stelle des vormals aus Holz errichteten Kabinengebäudes ein neues, massiv gebautes Vereinsgebäude aufstellen.

„Das alte Gebäude war einfach marod: Das Holz war schon morsch, beim Dach ist die Isolierung nass geworden und die Kloanlagen sind nicht mehr am Stand der Zeit“, erklären Obmann Roman Kreutzer und Sektionsleiter Martin Schachinger. Außerdem stand nur eine Kabine für Heim- und Gastmannschaft sowie eine gemeinsame Duschanlage zur Verfügung.

Das alte Gebäude wurde im November abgerissen. Baustart für das neue Gebäude ist mit Anfang März 2020 geplant. „Bezugsfertig“ soll es laut Plan im Frühjahr 2021 sein.

Im Erdgeschoss sollen im neuen Gebäude zwei Kabinen mit Duschen, ein Technikraum, eine Schirikabine, ein Pissoir und ein großer Lagerraum untergebracht werden. Im Obergeschoss sind Herren und Damen-WCs sowie behindertengerechte Toiletten geplant. Ein großer Gemeinschaftsraum, der auch für Veranstaltungen wie das Zankerlschnapsen genutzt werden soll sowie eine Kantine und eine Küche mit Getränkelager sind ebenfalls vorgesehen.

Rund 560.000 Euro Kosten, Gemeinde hilft

Beim Bauvorhaben packen die Mitglieder des USC fleißig selbst mit an. Bis jetzt wurden 500 Arbeitsstunden investiert. „Die Arbeitsleistung kommt von uns, so können wir auch Kosten sparen“, sagt Kreutzer. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 560.000 Euro. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, dass die Stadtgemeinde Zwettl einen Kostenanteil von 230.000 Euro übernimmt. Der Verein stemmt mit Eigenmitteln und Eigenleistungen etwa 300.000 Euro.

„Großglobnitz ist ein aufstrebender Verein, den wir natürlich gerne unterstützen“, sagt ÖVP-Stadtrat Josef Zlabinger. Gerade die Jugendarbeit greife hier besonders gut. „Es ist wichtig, der Region ein solches Gebäude zu ermöglichen, gerade auch für den Nachwuchs“, sagt Zlabinger.