Traum erfüllt: Neue Wege für Will

Das Unternehmen der Familie Will in Großglobnitz wird neu aufgestellt. In den ehemaligen Räumlichkeiten der bekannten Möbelmanufaktur wird ein Therapiezentrum „Gesund im Waldviertel“ errichtet. Gerald und Elisabeth Kolm führen somit den Familienbetrieb in die vierte Generation.

Damit erfüllen sich Elisabeth Kolm, sie ist eine geborene Will, und ihr Lebenspartner Gerald Kolm einen lang gehegten Traum und schaffen sich ein Zentrum für Therapie und Training, in dem die drei „L“ der ehemaligen Möbelfaktur Willl auch weiterleben werden. „Bisher standen die L für Architektur, Manufaktur und Möbelkultur. Bei uns sind das jetzt Therapie, Beratung und Training“, betont Physiotherapeut Gerald Kolm, der auch an der IMC FH Krems unterrichtet. Elisabeth ist ausgebildete Ergotherapeutin und führt auch Hausbesuche durch.

Bei der Schaffung des neuen Therapie- und Trainingszentrums „Willl“ setzt man auf Nachhaltigkeit. „Es ist natürlich ein Umbau notwendig, aber wir bauen nichts dazu, sondern nutzen die bestehenden Strukturen.“ Außerdem soll hier viel Platz geschaffen werden, um unterschiedliche Berufsgruppen im Therapiebereich zusammen zu führen und gemeinsam mit diesen zu arbeiten. „Wir haben vor, unseren Kunden eine Langzeitbetreuung in einem breiten Spektrum anzubieten. Denn nur so kann unter anderem eine Lebensstiländerung funktionieren“, ist Gerald Kolm überzeugt. Dazu soll außerdem eine Vielzahl an Gruppentherapien angeboten werden – von Yoga bis zum Rückentraining. „Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass das einfach motiviert“, betont Kolm.

Das Projekt leitet Architekt Johannes Will, der Bruder von Elisabeth Kolm. Die Architektur verbindet im Projekt die Aspekte der Gesundheit und des Wohlfühlens. Geschaffen werden vier Behandlungsräume, ein Gruppenraum, Wartebereiche sowie Sanitärräume, alles auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern. Baustart ist im April, die Fertigstellung soll im Spätherbst erfolgen.

Bis zur Eröffnung des Therapiezentrums Willl bleiben Gerald und Elisabeth Kolm in ihrer derzeitigen Praxis in Zwettl, diese befindet sich im ehemaligen Rot-Kreuz-Gebäude. Dann sind sie in ihrem neuen Zentrum mit anderen Therapeuten um das Wohl ihrer Kunden bemüht. „Wir haben schon einige interessierte Kollegen, die bei uns mitmachen wollen.“

