Mit September wird es im Pfarrverband „Herz Jesu“ mit den Pfarren Großgöttfritz, Grafenschlag, Niedernondorf, Waldhausen und Brand am Loschberg zu einem Priesterwechsel kommen. Pfarrer Thomas Tomski wechselt in die Pfarre St. Andrä vor dem Hagethale in der Gemeinde St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln). Sein Nachfolger ist Eugeniusz Warzocha, der derzeit noch die Pfarren Puchenstuben und St. Anton an der Jessnitz leitet.

Versetzung ist keine Strafe . Pfarrer Thomas Tomski ist seit 2015 für die Gläubigen in den fünf Pfarren des Pfarrverbandes Herz Jesu zuständig. Seinem Wechsel in den Bezirk Tulln sieht er mit gemischten Gefühlen entgegen: „Natürlich freue ich mich auf die neue Aufgabe, gleichzeitig bin ich traurig, den Pfarrverband, den ich mit vielen Laien aufgebaut habe, verlassen zu müssen. Ich bin aber positiv eingestellt und bin mir sicher, dass dieser Weg mit dem neuen Pfarrer fortgesetzt werden wird.“

Pfarrer Thomas Tomski wird neuer Pfarrer in St. Andrä vor dem Hagethale . Archiv

Die Stadt und die neue Pfarre kennt Tomski noch nicht. Es sind aber schon erste Treffen gegeplant. „Für mich ist die Leitung einer Stadtpfarre etwas ganz Neues. Ich habe Lust und Kraft dazu und sehe die Versetzung nicht als Strafe, im Gegenteil. Als Priester ist man auf Wanderung. Dass 40 Jahre lang ein Priester eine Pfarre betreut, das gibt es schon lange nicht mehr“, meint Tomski.

Der Pfarrverband Herz Jesu sei ihm in den vergangenen sechs Jahren seines Wirkens sehr ans Herz gewachsen: „Wir haben gute Erfolge verzeichnet und viele Früchte geerntet. Ich bin daher schon traurig darüber, diese Wirkungsstätte zu verlassen.“

Die Spannung steigt. Für den ebenfalls aus Polen stammenden Priester Eugeniusz Warzocha wird dieser Wechsel eine gewisse Herausforderung: „Ich habe noch nie fünf Pfarren auf einmal geleitet. Ich bin gespannt, wie das werden wird. Aber ich bin für alles offen, und als ursprünglicher Ordenspriester sind derartige Wechsel auch einkalkuliert.“

Der 56-Jährige studierte in Polen, wurde 1991 zum Priester geweiht und kam 2002 nach Österreich. Von 2004 bis 2016 war er in der Erzdiözese Wien tätig. Dann übernahm Warzocha die Pfarren Puchenstuben mit rund 200 Katholiken und St. Anton an der Jessnitz mit rund 900 Katholiken. „Der Abschied wird mir sicherlich nicht leicht fallen. In den fünf Jahren sind die Pfarrangehörigen und ich doch zusammengewachsen“, betont Warzocha gegenüber der NÖN.

Die Gläubigen in Warzochas Mostviertler Pfarren sind mit der Versetzung ihres Pfarrers nicht einverstanden. Mittlerweile haben sie eine Unterschriftenaktion für seinen Verbleib ins Leben gerufen. Mit einer gewissen Spannung sieht er daher seinem Wechsel vom Most- ins Waldviertel entgegen.

Der Nachfolger von Warzocha im Mostviertel ist auch schon fix. Das wird der derzeitige Pfarrer von St. Andrä vor dem Hagethale, Marian Lewicki, dem Thomas Tomski folgt – drei Priester drehen sich somit im Kreis.