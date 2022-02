Interview mit Johann Hofbauer: „Kann nicht alles lösen“

Johann Hofbauer ist der längst dienende Bürgermeister im Bezirk Zwettl – und österreichweit an zehnter Stelle. Georg Bantel aus Vorarlberg steht mit fast 42 Jahren Amtszeit an der Spitze, der Großgöttfritzer Gemeinde-Chef hat im April 1990 sein Amt angetreten und kommt damit auf bald 32 Jahre. Welche Vorteile er daraus zieht, so lang im Amt zu sein, und was er an der heutigen Gesellschaft beobachtet, erzählt der 62-Jährige der NÖN.

NÖN: Wie war Ihr erstes Jahr als Bürgermeister und wie unterscheidet sich das im Vergleich zu ihrem 32. Jahr?

Johann Hofbauer: Damals war wichtig, dass man die Infrastruktur aufbaut: die Straßen und Güterwege, den Schmutzwasserkanal, die Kläranlage. Seinerzeit ging es darum, dass das beschwerliche Leben einfacher wird. Heute ist man bestrebt, dass man an die große Welt angeschlossen wird: Handymasten waren in den letzten Jahren ein Thema, derzeit ist’s die Glasfaser. Das sollte heuer bei uns auf die Füße gestellt und nächstes Jahr gebaut werden. Zuerst müssen sich mindestens 42 Prozent der Betriebe und Haushalte bereit erklären, dass sie Glasfaser möchten.

Ein schönes Projekt war die Errichtung der Aubergwarte, aus ganz Österreich kommen die Leute dorthin, von dort aus sieht man bis zum Ötscher und Schneeberg. Das war 1992 eines meiner ersten Projekte. Wir haben die Aubergwarte zwischenzeitlich im Vorjahr sanieren müssen. Wir haben Fahrzeuge für unsere fünf Feuerwehren gekauft, wo wir uns bereits wieder nach Ersatz umschauen müssen, oder Straßen asphaltiert, die wir jetzt wieder erneuern müssen. 32 Jahre lang halten keine Aubergwarte, keine Straße, kein Gebäude und kein Fahrzeug. Und jetzt bin ich schon zum zweiten Mal bei der Segnung dabei ... (lacht)

Was war das Herausforderndste in dieser Zeit?

Hofbauer: Der Kanal- und Kläranlagenbau, wo man mit vielen Liegenschaftseigentümern zu tun hatte und wo’s auch Widerstände gegeben hat. Wir haben nun die zentrale Gemeindekläranlage, wo fünf Ortschaften zusammenhängen, und vier Genossenschaftskläranlagen an der Gemeindeperipherie. Die Zustimmung von allen Grundbesitzern zu bekommen, war dabei das Herausforderndste.

Welche Vorteile hat es, wenn man über mehrere Perioden hinweg als Bürgermeister wirken kann?

Hofbauer: Ich war mehr als die Hälfte meines Lebens Bürgermeister (lacht) . Vorteile hat es viele, man kennt vor allem die Gemeinde in- und auswendig. Ich war auf jedem Grundstück, bin jeden Kilometer entlang der öffentlichen Schmutzwasserleitungen abgegangen, ich habe beim Kläranlagen-Projekt mit 380 Liegenschaftsbesitzern zu tun gehabt. Man weiß viele Einzelheiten, die ein Bauwerber oder Anrainer heute selbst nicht mehr weiß. Ein neuer Bürgermeister muss sich einleben und einarbeiten, es geht viel Wissen verloren.

Was motiviert Sie, das Amt weiterhin auszuführen?

Hofbauer: Dass man etwas bewegen kann. Man ist ziemlich nah am Bürger, man kann vielen Menschen helfen, – wenn es vom Gesetz her möglich ist. Ich muss mich an die Gesetze halten, auch wenn ich selbst mit manchen Regelungen nicht einverstanden bin – zum Beispiel in der Bauordnung. Der Bürgermeister ist halt auch der Überbringer der schlechten Nachrichten, wenn zum Beispiel aufgrund eines negativen Gutachtens etwas nicht umgewidmet werden kann.

Umwidmungen sind heute viel schwieriger geworden: Man braucht fünf Gutachten, früher reichte eines. Da gibt’s ein schönes Sprichwort, das nicht ich erfunden habe: Früher hast du fünf Zetteln gebraucht und du hast eine Straße bauen können. Heute hast du fünf Ordner mit Gutachten und Unterlagen – und weit und breit ist nichts von einer Straße zu sehen. Die Bürokratie hat sich vervielfacht.

Genießt ein Bürgermeister hohes Vertrauen?

Hofbauer: Ja. Ich sage immer: Der Bürgermeister sollte mit Anstand, Hausverstand und Handschlagqualität arbeiten.

Gibt es in der Gemeinde genügend junge Leute, die Interesse an der Lokalpolitik haben?

Hofbauer: Die Bereitschaft wird weniger, weil eindeutig das Familienleben darunter leidet. Man trägt Gemeindeprobleme heim und ist daheim gar nicht bei der Sache, weil man mit der Gemeinde beschäftigt ist. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist schlechter geworden. Und dann kommt noch dazu, dass Sachen, die gut gelaufen sind, schlecht gemacht werden. Es werden Läuse gesucht. Und das tut sich die Jugend nicht an. Als Bürgermeister hat man auch wenig Dank. Ein Bürgermeister kann nicht alle Probleme lösen, wenn es das Gesetz nicht hergibt oder dies durch eine Gegebenheit nicht möglich ist.

Woran liegt es, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl schwindet?

Hofbauer: Ich glaube, dass es der Gesellschaft allgemein besser geht als früher, – und man steht nicht mehr am Nachbarn und am Nächsten an. Man glaubt, ihn nicht zu brauchen, weil es einem eh gut geht.

Wie sehen Ihre Pläne aus? Werden Sie ihre Amtsperiode beenden? Werden Sie bei der nächsten Wahl antreten?

Hofbauer: Dazu möchte ich keine Aussage machen: Ich möchte mich nicht festlegen.

