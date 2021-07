ÖVP-Bürgermeister Johann Hofbauer kann jubeln: So wie schon im Vorjahr wird auch heuer wieder Großgöttfritz unter allen 573 niederösterreichischen Gemeinden vom Zentrum für Verwaltungsforschung die höchste Bonität zuerkannt.

Die gute Finanzlage wird genutzt, aktuell läuft die Sanierung der Aubergwarte zwischen Großgöttfritz und Engelbrechts. Die Marktgemeinde investiert dafür an die 90.000 Euro. „Die Aubergwarte ist 29 Jahre alt. Am Holz hat der Zahn der Zeit genagt, daher sind diese Sanierungsarbeiten notwendig geworden“, erklärt Bürgermeister Hofbauer. Die drei großen Lärchenstämme, die die Pyramide tragen, bleiben erhalten. Erneuert werden teilweise die Stufen, Geländer, Podeste sowie Auflagenhölzer. Die Sanierungsarbeiten führt die Zimmerei des Raiffeisen-Lagerhauses Zwettl durch.

Diese Arbeiten seien, so der Bürgermeister, durchaus eine Herausforderung. Die Aubergwarte ist 28 Meter hoch, und es werden bis zu zwölf Meter lange Lärchenkanthölzer zur Sanierung verwendet.

Der Start der Sanierung hat sich etwas verzögert. „Auch hier hat sich die coronabedingt Materialknappheit bemerkbar gemacht. Aber jetzt ist das dafür erforderliche Lärchenholz angeliefert worden.“ Wie lange die Sanierung noch dauern wird, könne der Bürgermeister nicht genau sagen. „Ein paar Wochen kann es aber schon noch dauern.“

Ganzes Waldviertel überblicken. Die Aussichtswarte ist im Besitz der Marktgemeinde Großgöttfritz, die Benützung ist kostenlos, es wird lediglich um freiwillige Spenden gebeten. „Das ist wirklich ein toller Ausflugstipp. Von der Warte aus kann man über das ganze Waldviertel blicken, und man sieht bei klarem Wetter auch den Ötscher und den Schneeberg“, schwärmt der Bürgermeister. Am kurzen Wanderweg zwischen dem Parkplatz und der Aubergwarte befindet sich ein informatives „Keltisches Baumhoroskop“.

Die erste Aussichtswarte am 811 Meter hohen Auberg wurde übrigens bereits im Jahre 1888 gebaut. Im Vorjahr wurde am Auberg von der Marktgemeinde Großgöttfritz ein Gipfelkreuz errichtet, welches im Rahmen der Bergmesse gesegnet wurde, die traditionell jedes Jahr am letzten Sonntag im September am Auberg stattfindet.