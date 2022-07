Tödlicher Verkehrsunfall auf Güterweg

Werbung

In den frühen Morgenstand ereignete sich am Sonntag ein tödlicher Unfall nahe Großgöttfritz. Ein 61-jähriger war von Limbach kommend auf einem Güterweg nach Großgöttfritz unterwegs. Etwa 600 Meter vom Ortsgebiet entfernt kam er aus nicht bekannten Gründen links von der Straße ab. Dabei streifte er einen Leitpflock und fuhr in einen Graben, wodurch sich der Pkw in weiterer Folge mehrfach überschlug.

Ein vorbeifahrender Pkw-Lenker bemerkte das Unfallfahrzeug, welches circa 31 Meter von der Straße entfernt in der dortigen Wiese stand. Der Verunfallte lag einige Meter entfernt auf dem Bauch. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten nur mehr den Tod des 61-jährigen feststellen.

