Windkraftzone: Gemeinderäte mehrheitlich dagegen

Das Land NÖ schrieb heuer alle betroffenen Gemeinden an, ob sie eine Windkraftzone bleiben, werden oder ausweiten wollen. Da die Gemeinde Großgöttfritz ein Teilgebiet der Windkraftzone WA02 ist, wurde schon im Sommer im Gemeinderat besprochen, darüber abzustimmen.

So geschah es dann bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass die Abstimmung diesbezüglich auf der Tagesordnung stand. Zuerst wurde im Gemeinderat abgestimmt, ob es eine geheime Abstimmung darüber geben sollte. „Dies wurde mehrheitlich beschlossen“, informiert Bürgermeister Johann Hofbauer. Das Ergebnis der geheimen, also anonymen Abstimmung über den Teilbereich der Windkraftzone war: Von 17 anwesenden Gemeinderäten stimmten 15 für die Streichung der Windkraftzone in Großgöttfritz, eine Stimme war dagegen, und es gab auch eine ungültige Stimmabgabe. „Das Ergebnis ist eindeutig“, so Hofbauer, und: „Der Antrag zur Streichung des Teilgebietes in der Gemeinde Großgöttfritz der Windkraftzone WA02 wurde bereits an das Land NÖ geschickt.“ Obwohl es gereicht hätte, bis Jänner diesbezüglich dem Land NÖ Bescheid zu geben, so Hofbauer.