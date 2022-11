Nun ist die Wohnsiedlung am Ortsrand von Großhaselbach fix und fertig aufgeschlossen. Hier hat sich die Marktgemeinde auch etwas für das längst im Waldviertel als kostbares Gut erkannte Regenwasser überlegt. Es fließt in der Wohnsiedlung nicht von den Dächern in die Kanalisation, sondern wird in ein Absetzbecken geleitet. Dort, von Reifeabrieb und anderen Sedimenten gereinigt, entwässert es in den Wald, wo das Wasser den Boden feucht hält.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.