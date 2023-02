Großhaselbach wurde zum "Würstelparadies"

Zum bereits traditionellen Faschingsausklang mit Würstelparadies am Dorfplatz und Kaffeestube in der Kuhstallbar vom Gasthaus Döller lud der Dorferneuerungsverein Großhaselbach am Faschingsmontag ein. Obfrau Sonja Döller und ihre fleißigen Mitglieder stellten kurzerhand am Dorfplatz eine Würstelbude auf. Das angenehme Wetter lockte viele Besucher herbei. Wem es im Freien dann doch zu windig war, der begab sich in die Kaffeestube, wo geselliges Sitzen und gemütliche Unterhaltung den Ton angaben. Zu Späterer Stunde begaben sich die Besucher zum urigen Barawaraball in das gegenüber liegende Gasthaus Döller.

