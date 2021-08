Es blinkt und piept, über die Bildschirme flirren alte Computerspiele und von den Regalen lachen He-Man, die Transformer und Confetti: Georg Führer hat seine Garage in ein Retro-Museum verwandelt: 60 Spielekonsolen, 20 Computer sowie über 100 Figuren aus Film und Fernsehen ab den 1970ern hat er zusammengestellt. Interessierte können sich erstmals am 7. und 8. August in Großnondorf 62 auf eine nostalgische Reise zurück in ihre Kindheit begeben. Die NÖN hat den Sammler exklusiv besucht.

„Heute wischen alle nur mehr über das Smartphone. Ich möchte den Leuten etwas von damals zeigen, vor der kompletten Digitalisierung“, erklärt der 31-Jährige. Die Sammellust für seltene Spielkonsolen, Spiele und Figuren startete bei ihm als Sechsjähriger: Damals bekam er einen Commodore 64, Modell zwei: „Das war mein erster Computer und Spielkonsole. Ab diesem Zeitpunkt war ich daran interessiert.“

Seltene Spielekonsolen und viele Filme und Figuren: Georg Führer und Partnerin Michele Bockberger laden zum Retro-Museum in Großnondorf ein. Füxl

1998 folgte dann das erste Spiel in 3D: Am Sommerfest in Ottenschlag stieß Führer auf einen Spieleautomaten, im selben Jahr bekam er einen Nintendo 64. Von seinem ersten selbst verdienten Geld nach der Lehre zur Systemgastronomie 2005 fängt er an, aktiv zu sammeln. Die meisten Stücke kauft er über Willhaben oder Amazon – das teilweise aus Japan und in Originalverpackung. Führer schätzt, bis jetzt 15.000 Euro für sein Hobby ausgegeben zu haben.

„Zeigen, wie sie früher gespielt haben“

Rückschläge gab es immer wieder in früheren Beziehungen: „Manche Freundinnen haben mich nicht unterstützt“, sagt er. Seine Lebensgefährtin Michele Bockberger akzeptiert das extravagante Hobby und die aktuelle Ausstellung: „Ich finde das toll: Leute können so ihren Kindern zeigen, was sie früher gespielt haben.“

Zu den Highlights seiner Sammlung zählt etwa „Tomy“, ein Roboter aus 1986, der eigentlich ein Radio ist, aber auch mit dem Kopf wacheln, reden und tanzen kann. Die ältesten Konsolen sind ein Tele Multiplay und ein Radiation, beide aus dem Jahr 1976. Bei der Frage nach seinem absoluten Lieblingsspiel, muss Führer kurz überlegen: „Ich mag alle Versionen von ‚Sonic the Hedgehog‘, das ist super.“ Sein meistgespieltes Spiel ist aber der Klassiker Tetris, bei dem herabfallende Blöcke passend geschlichtet werden müssen – eine Parallele zu seinem Brotberuf: Führer ist Staplerfahrer bei der Firmengruppe Kastner.

Wenn der Großnondorfer nicht seine Ausstellung vorbereitet, bewahrt er seine Sammlungsstücke in einem eigenen Hobbyraum auf. Nicht nur er sitzt noch immer hinter den Joysticks, auch die zweite Generation hat Feuer gefangen: Vier Kinder hat Führer, auch sie spielen immer wieder gerne oder sehen begeistert zu. „Mein Wunsch ist es, dass sie alles erben und weitertragen.“ Auch bei der Ausstellung können mehrere Spiele ausprobiert werden.

2019 stand der Hobbysammler im Gespräch mit den Veranstaltern des Museums „Terra Technica“ in der Excalibur City, allerdings machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Wenn die Ausstellung in Großnondorf erfolgreich ist, plant Führer bereits eine Wiederholung.