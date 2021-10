Mit einem Faustschlag ins Gesicht endete die Partynacht für einen 18-Jährigen – und führte den mutmaßlichen Täter, einen 22-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf, vor das Zwettler Bezirksgericht.

Die beiden gerieten im Juli bei der Hawaiiparty in Großreichenbach aneinander. Was sich genau in jener Nacht abspielte, darüber hatten die Männer vor Gericht unterschiedliche Versionen parat. „Es stimmt, ich bin schuldig. Ich hab mich aber bedroht gefühlt“, erklärt der Beschuldigte. Nachdem er seinem Gegenüber unabsichtlich ein Bier verschüttet habe, hätte dieser ihm seine Brille weggenommen und zusammengedrückt. Mit der anderen Hand habe er eine Faust gemacht, erklärt der 22-Jährige: „Ich habe keinen Streit gesucht, ich bin sonst ein lustiger Typ.“

Ganz anders erzählt das Opfer den Vorfall. Der Angeklagte habe zuvor gestänkert: „Auf einmal bin ich von irgendetwas getroffen worden und bin am Boden gelegen“, sagt der 18-Jährige. Er habe drei Wochen lang Schmerzen beim Essen und Gehen gehabt. Vom Angeklagten fordert er 700 Euro Schmerzensgeld. Die will der Gänserndorfer aber nicht zahlen, sein Bruder habe den 18-Jährigen nur wenige Tage später in einer Disco in Gerweis gesehen.

Vier weitere Zeugen lässt der Richter aussagen. Sie bestätigen unabhängig voneinander in weiten Strecken die Erzählung des Opfers. Von einer Brille will niemand etwas wissen.

Nicht nur Geld, sondern auch Freund verloren

Der Richter macht dem 22-Jährigen ein Diversionsangebot: Er muss sich mit seinem Kontrahenten beim Verein für Bewährungshilfe „Neustart“ in Krems melden. Zusätzlich muss er die Gerichtskosten tragen. Der Angeklagte verliert damit nicht nur 100 Euro: Ein Zeuge war bis vor kurzem sein bester Freund: „Jetzt sind wir es nicht mehr“, sagt er nach den Zeugenaussagen. Der 22-Jährige akzeptiert das Diversionsangebot, die Sitzung wird vertagt.