Pflege für den vierbeinigen Freund des Menschen gibt es seit Kurzem in Großweißenbach. Sandra Siegl eröffnete dort ihr Hundestudio Lilu.

„Ich liebe Hunde“, betont sie, und dieses Bedürfnis, darauf zu schauen, dass es den Tieren gut geht, habe sie mit dem Hundesalon zum Beruf machen können. Die Idee dazu erhielt Siegl eigentlich durch ihre Mutter, deren Hund zum Hundefriseur musste. In der näheren Umgebung war jedoch niemand zu finden, der dies macht. „2017 habe ich dann neben der Arbeit die Ausbildung gemacht“, erzählt Siegl, die auch selbst Hundebesitzerin ist.

Bedarf an einem Hundestudio gebe es genug. „Viele wissen aber nicht, dass ihre Hunde einen Hundefriseur brauchen“, ergänzt Siegl, und betont: „Ein Hund fühlt sich unwohl, wenn das Unterfell nicht ausgebürstet wird.“ Vor allem Langhaar Hunde brauchen dies regelmäßig, aber auch mit Kurzhaar-Rassen sollte man immer wieder einmal einen Besuch im Hundestudio einplanen.

Auch Welpen brauchen Fellpflege

Immer mehr Leute würden sich Hunde zulegen. „Es ist wichtig, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen“, meint Siegl. Vor allem bei uns am Land sei es teilweise verschrieen, ins Hundestudio zu gehen. „Es wäre schön, wenn sich Hundebesitzer mehr darauf einlassen würden“, wünscht sich Sandra.

In ihrem Studio bietet sie fast ausschließlich Komplettservice an. Dazu gehört baden, föhnen, schneiden und ausbürsten. Siegl betont jedoch, dass es ihr wichtig ist, jedem Hund das zu geben, was er braucht. Auch Krallen schneiden und Pfotenservice sind in ihrem Programm sowie ein Welpenservice. „Ab 12 Wochen können sie kommen“, meint Siegl. Wenn sie die Hunde zudem bereits im jungen Alter an das Hundestudio gewöhnen, ist es später ganz normal für sie. Kommen sie zum ersten Mal, wenn sie schon älter sind, sei dies schwieriger. Was Siegl nicht anbietet: „Ich schneide keine Showhunde oder nach Rassestandards. Das bin nicht ich, dass ich Hunde herrichte, und weiß, sie stehen dann stundenlang bei einer Ausstellung.“ Für sie steht einfach im Vordergrund, es den Hunden gut gehen zu lassen.

Das Hundestudio Lilu hat sich Sandra Siegl hinter ihrem Haus eingerichtet. Der Start sei bisher gut verlaufen. „Es melden sich laufend Kunden“, meint Siegl, deren zweieinhalbjährige Tochter im Herbst in den Kindergarten eintritt. Dann habe sie noch mehr Zeit für das Hundestudio und könne mehr Werbung dafür machen.

Die Arbeit mit den Hunden macht Sandra Siegl jedenfalls sehr gerne. Den Kunden sei es freigestellt, ob sie während der Behandlung ihrer Hunde dabei bleiben möchten oder einstweilen wegfahren. „Meistens sind die Hunde braver, wenn sie alleine sind. Dann lassen sie sich besser auf mich ein.“